Teltow-Fläming

Die Corona-Zahlen sind am Donnerstag in Teltow-Fläming abermals gestiegen. Nun wurden binnen 24 Stunden insgesamt 498 Neuinfektionen aus dem Kreis gemeldet. Das ist die zweithöchste Zahl neuer Coronafälle an einem Tag seit dem Beginn der Pandemie.

Inzidenz steigt auf 1.705,6

Damit ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Es ist inzwischen der achte Tag in Folge, an dem Teltow-Fläming einen neuen Höchstwert vermelden muss. Die Inzidenz liegt erstmals über 1.700, genau bei 1.705,6. Das ist wie schon an den Tagen zuvor der dritthöchste Wert im Land Brandenburg. Noch höher ist er nur in Potsdam (1.820,3) und der Uckermark (1.721,8).

Am Donnerstag wurde außerdem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Teltow-Fläming gemeldet. Es ist inzwischen der 274. Einwohner, der an beziehungsweise mit der Infektion gestorben ist. Laut den Angaben des Gesundheitsamtes stammte der Corona-Tote aus Ludwigsfelde. In der Stadt sind mittlerweile 56 Todesfälle zu verzeichnen, so viele wie in keiner anderen Stadt im Landkreis Teltow-Fläming.

In fast allen Städten und Gemeinden in TF sind am Donnerstag die Infektionszahlen gestiegen. Nach Ludwigsfelde zählt nun auch Blankenfelde-Mahlow mehr als 1.000 infizierte Einwohner. Nur in der Gemeinde Am Mellensee ist diese Zahl leicht gesunken.

Mehr als 5.000 Menschen in TF akut infiziert

Gestiegen ist am Donnerstag somit erneut auch die Zahl jener Menschen, die aktuell als infiziert gelten. Erstmals sind es laut den Zahlen aus dem Gesundheitsamt nun mehr als 5.000 Personen im Landkreis. Weitere rund 17.350 Einwohner haben laut der Statistik eine Coronavirus-Infektion bereits überstanden. Insgesamt ist die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie in Teltow-Fläming auf 22.652 gestiegen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Intensivstationen in den beiden Krankenhäusern in Luckenwalde und Ludwigsfelde müssen derzeit drei Covid-Patienten behandelt werden. Einer von ihnen wird künstlich beatmet. Die Corona-Infizierten belegen momentan 23 Prozent aller zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Landkreis. Ob weitere Infizierte aus Teltow-Fläming in anderen Krankenhäusern behandelt werden müssen, wird nicht statistisch erfasst.

Von Victoria Barnack