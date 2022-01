Teltow-Fläming

Die Corona-Zahlen sind in Teltow-Fläming auf ein so hohes Niveau angestiegen, dass sie nun wieder schärfere Maßnahmen nach sich ziehen. Wie der Landkreis mitteilte, gilt seit Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Denn die Inzidenz in TF liegt inzwischen seit mehreren Tagen über der kritischen Grenze von 750.

Ausgangssperre mit Ausnahmen

Die Ausgangssperre gilt wie im Jahr 2021 auch jetzt von 22 Uhr am Abend bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr. Geimpfte und Genesene sind von den Einschränkungen ausgenommen. Ausnahmen gelten außerdem für alle in bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn man auf dem Weg zur Arbeit oder zum Arzt ist. Wann die Ausgangssperre aufgehoben wird, hängt hauptsächlich von der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ab. Der Wert muss dafür drei Tage lang unter 750 liegen.

Am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming auf 904,7 angestiegen. Das ist der höchste Wert seit Jahresbeginn. Es wurden insgesamt 373 neue Coronafälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden aus TF gemeldet. So viele Neuinfektionen an einem Tag gab es zuletzt am 15. Dezember 2021. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 19.240 Menschen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. 264 von ihnen sind an beziehungsweise mit der Infektion gestorben.

Wie bereits gestern berichtet, tritt derzeit ein Großteil der Neuansteckungen unter den Kindern und Jugendlichen auf. In den Städten und Gemeinden, die größere Ausbrüche in Kitas oder Schulen verzeichnen sind auch die Infektionszahlen insgesamt derzeit besonders hoch. Laut den Angaben des Gesundheitsamtes zählt Ludwigsfelde mit fast 740 momentan die meisten akuten Coronafälle, gefolgt von Blankenfelde-Mahlow mit 600 Infizierten.

Drei Covid-Patienten auf Intensivstationen in TF

Gestiegen ist die Zahl der aktuellen Coronafälle in den vergangenen Tagen in fast allen Städten und Gemeinden in TF. Insgesamt gibt es laut Gesundheitsamt derzeit mehr als 2.700 akute Infektionen. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden in dieser Woche bisher nicht gemeldet. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Ludwigsfelde und Luckenwalde liegen momentan drei Covid-Patienten. Zwei von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

Von Victoria Barnack