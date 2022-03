Teltow-Fläming

Seit Mittwoch gibt es in Teltow-Fläming den sogenannten Totimpfstoff von Novavax. Der Kreis verteilt ihn an all seinen Impfstellen, also in der Luckenwalder Fläminghalle, beim mobilen Impfen und samstags im Ludwigsfelder Krankenhaus. „Vor allem noch nicht immunisierte Beschäftigte aus medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, für die ab dem 16. März 2022 eine Impfpflicht nach Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes gilt, sollten das Angebot nutzen“, sagt Krisenstabsleiter Ive Marschall. Dazu ist eine Arbeitgeberbescheinigung vorzulegen, denn Novavax gibt es in Teltow-Fläming vorerst nur für diese Personengruppe.

„Ein Anspruch auf eine Impfung für Personen, die nicht unter den Paragraph 20a fallen, besteht zu diesem Zeitpunkt nicht“, stellt der Landkreis in einer Pressemitteilung klar. „Erst im Laufe des März werden aller Voraussicht nach – wenn weitere Lieferungen erfolgt sind und ausreichend Impfstoffdosen zur Verfügung stehen – mehr Angebote von Impfungen mit Novavax möglich sein.“

AfD will Impfpflicht in TF stoppen

Während sich der Landkreis auf die Impfpflicht vorbereitet, ist in Teltow-Fläming ein sogenannter Einwohnerantrag dagegen gestellt worden. Die AfD hat ihn ins Leben gerufen und fordert, dass das hiesige Gesundheitsamt Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote von ungeimpftem Personal in Teltow-Fläming nicht durchsetzt. Ein Dringlichkeitsantrag wurde im Kreistag zu Wochenbeginn abgelehnt. Der Einwohnerantrag ist ein in Brandenburg selten genutztes Mittel, um gewünschte Themen von einem politischen Gremium abstimmen zu lassen.

Die AfD befürchtet, dass mit der Impfpflicht in den medizinischen und Pflege-Einrichtungen ein personeller Engpass droht. Der Landkreis hingegen sieht diese Gefahr nicht. Bisher hätte nicht auffallend viel Personal gekündigt, heißt es mit Verweis auf eine Einschätzung der Agentur für Arbeit.

86 Prozent des Pflegepersonals in TF ist geimpft

„Bislang können in TF auch keine verstärkten Nachfragen von Arbeitgebern in Zusammenhang mit der Einführung der Impfpflicht festgestellt werden“, erklärt der Kreis. Betroffene Arbeitgeber hätten signalisiert, dass sich der Anteil an ungeimpften Mitarbeitern in Grenzen hält und „somit aktuell keine großen Auswirkungen zu erwarten sind“. Laut Daten aus Brandenburgs Gesundheitsministerium sind in TFs Einrichtung 86,4 Prozent aller Mitarbeiter geimpft.

Von Victoria Barnack