Teltow-Fläming

Die Corona-Lage in Teltow-Fläming ist so angespannt wie nie zuvor. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am siebten Tag in Folge einen Rekordwert der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis. Demnach liegt die Inzidenz nun bei 1.695,7. Das ist der dritthöchste Wert in Brandenburg nach Potsdam und der Uckermark.

Jetzt über 22.000 Corona-Infektionen in TF

Insgesamt 491 neue Coronafälle wurden am Mittwoch aus Teltow-Fläming gemeldet. Auch dieser Wert gehört zu den höchsten, die der Landkreis seit dem Beginn der Pandemie zu verzeichnen hatte. Nur am vergangenen Freitag wurden noch mehr Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Insgesamt ist die Zahl der Menschen aus Teltow-Fläming, die sich bisher mit dem Virus infiziert haben, auf nunmehr 22.153 angestiegen.

Ein Blick auf die Corona-Karte, die das Gesundheitsamt fast täglich aktualisiert, zeigt: Die Zahl der akuten Infektionen ist in dieser Woche in vielen Städten und Gemeinden in Teltow-Fläming abermals gestiegen. Insgesamt sind jetzt fast 4.300 Einwohnerinnen und Einwohner infiziert. Am vergangenen Freitag waren es 3.888. Die meisten akuten Fälle verzeichnet, wie schon seit einigen Wochen, Ludwigsfelde. Erstmals sind dort nun mehr als 1.000 Menschen gleichzeitig infiziert. Das sind rund 200 mehr als noch am Freitag.

Stark gestiegen ist die Zahl der akuten Infektionen auch in Blankenfelde-Mahlow. Hier ist die Zahl der Corona-Infizierten in dieser Woche auf insgesamt über 4.000 gestiegen – mehr Menschen haben sich bisher in keiner anderen Stadt oder Gemeinde in TF mit Corona angesteckt. Über 950 Personen aus Blankenfelde-Mahlow sind momentan infiziert. Das sind 300 mehr als am vergangenen Freitag.

In Baruth und dem Amt Dahme sinken die Corona-Zahlen

Im Südosten von Teltow-Fläming sind die Corona-Zahlen in dieser Woche hingegen teilweise gesunken. In Baruth, den Gemeinden Niederer Fläming, Ihlow, Dahmetal und der Stadt Dahme sind nun insgesamt noch 165 akut infiziert, Ende vergangener Woche waren es knapp 200.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Teltow-Fläming seit sechs Tagen nicht weiter gestiegen. Bisher sind 273 Menschen aus dem Landkreis an beziehungsweise mit der Infektion gestorben. Zwei Covid-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch in den Krankenhäusern im Kreis behandelt werden.

Von Victoria Barnack