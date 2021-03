Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Teltow-Fläming über das Wochenende gestiegen. Sie liegt derzeit bei 101,2. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut zunächst 52 neue Coronafälle im Landkreis. So viele Neuinfektionen binnen 24 Stunden gab es zuletzt vor sieben Wochen, das war Ende Januar. Am Sonntag wurden dann weitere 18 neue Fälle aus Teltow-Fläming gemeldet. Insgesamt ist die Zahl der Infizierten im Landkreis damit auf 4.973 gestiegen.

Inzidenz stieg am Samstag auf 105,9

Mit den zahlreichen Neuinfektionen stieg die Inzidenz im Kreis von 90 am Freitag auf zunächst 105,9 am Sonnabend und sank dann am Sonntag leicht auf den aktuellen Wert von 101,2. Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus kamen über das Wochenende glücklicherweise nicht hinzu.

Für Teltow-Flämings Sozialdezernentin Kirsten Gurske kam die leichte Steigerung des Infektionsgeschehens am Wochenende wenig überraschend. Sie beschreibt die Lage derzeit als „relativ stabil auf hohem Niveau“. „Wir pendeln derzeit insgesamt um eine Inzidenz von 100“, erklärte Gurske. „Ich schätze ein, dass das so bleibt und mit Umsetzung der Bürgertests eher ansteigen wird.“

Ähnlich hohe zahlen wie an Weihnachten erwartet

Mehr Tests würden, ähnlich wie vor den Weihnachtsfeiertagen, auch eine höhere Zahl von positiven Ergebnissen zur Folge haben, weil asymptomatische Infektionen aufgedeckt werden. Insgesamt 20 Standorte, an denen sich Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können, werden ab dieser Woche eingerichtet. Die Liste ist bisher noch unvollständig und könnte in den nächsten Tagen und Wochen erweitert werden.

Starke Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen in Teltow-Fläming hat momentan die britische Mutante des Coronavirus. Wie das Gesundheitsamt bereits am Freitag mitteilte, ist sie aktuell für jede zweite Neuinfektion verantwortlich. In der vergangenen Woche wurden insgesamt 174 neue Coronafälle bekannt. Der britischen Mutanten sind also mehr als 80 Neuinfektionen zuzuschreiben. So viele Fälle der Mutation wurden bisher noch in keiner anderen Woche im Landkreis bestätigt.

Immer im wöchentlichen Wechsel werden alle Neuinfektion auf die verschiedenen Mutanten hin untersucht. In der neuen Woche wird nur jede zehnte Positiv-Probe im Labor weiter geprüft.

Von Victoria Barnack