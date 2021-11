Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Corona-Infektionen verharrt in Teltow-Fläming weiter auf hohem Niveau. Allerdings ist sie im Gegensatz zum Landes- und Bundestrend den dritten Tag in Folge leicht gesunken und liegt erstmals wieder unter der Marke von 400.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 99 Neuinfektionen im Landkreis. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 9.543 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 398,7. Am 16. November hatte sie mit 448,8 in Teltow-Fläming ihren bisherigen Höchstwert erreicht. Die benachbarten Landkreise weisen zum Teil eine weit höhere Inzidenz auf. Die Zahl der Menschen in Teltow-Fläming, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt weiter bei 222.

Die meisten Fälle in Blankenfelde-Mahlow

Die meisten aktuellen Corona-Fälle gibt es im Norden und in der Mitte des Landkreises. So sind in Blankenfelde-Mahlow zurzeit 233 Infizierte gemeldet, in Luckenwalde 195, in Ludwigsfelde 180 und in Zossen 149.

Bürgertelefon des Landkreises erreichbar

In der Kreisverwaltung läuft die Arbeit des Krisenstabes und des Gesundheitsamtes wieder auf Hochtouren. Inzwischen erhalten die Mitarbeiter Verstärkung von der Bundeswehr und vom Jobcenter. Das Bürgertelefon des Landkreises ist von Montag bis Freitag unter 03371/608 66 66 erreichbar.

Von Elinor Wenke