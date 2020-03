Teltow-Fläming

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Teltow-Fläming weiter aus, die Fallzahlen steigen und die Maßnahmen werden strenger. Die Verwaltungen reagieren darauf mit verschiedenen Maßnahmen, doch die Nachrichtenlage ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten regionalen Informationen finden Sie hier im Überblick.

Die aktuellen Fallzahlen

Im Landkreis Teltow-Fläming sind vier weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das berichtet Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) am Dienstagvormittag. Insgesamt gibt es bisher zehn bestätigte Fälle in TF.

Die Betroffenen leben vor allem im Norden des Landkreises. Bestätigte Fälle gibt es bisher aus dem Raum Baruth/Mark, der Stadt Ludwigsfelde sowie den Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow.

Am Dienstagabend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bundesweit umfassende Maßnahmen zur Schließung von Geschäften und öffentlichen Einrichtungen angekündigt. Nur Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen offen bleiben.

Weitere Einschränkungen im Alltag

Der Landkreis Teltow-Fläming wird am Dienstag mit einer Allgemeinverfügung für die Umsetzung sorgen. Geschlossen werden unter anderem Tanz-Locations, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen.

Die neuen Regelungen sollen am Mittwoch in Kraft treten. Sie beinhalten auch die Sperrung von Spielplätzen und strengere Besuchsregeln in Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen.

In Teltow-Fläming werden die Polizei, die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden und der Landkreis gemeinsam kontrollieren, ob diese Maßnahmen eingehalten werden.

Rathäuser sind geschlossen

Schon seit Wochenbeginn sind die Rathäuser und Gemeindeverwaltungen in Teltow-Fläming geschlossen. In Kürze wird auch die Kreisverwaltung eine ähnliche Regelung treffen: Das Kreishaus in Luckenwalde und die Außenstellen der Kreisverwaltung sollen ebenfalls für den Besucherverkehr geschlossen werden.

Über eine Schleuse kommt dann nur noch zur Behörde, wer vorab einen Termin vereinbart hat. Wann diese Regelung in Kraft tritt, ist noch unklar.

Landkreis rät von Feiern generell ab

Die Gemeinden haben fast alle Veranstaltungen abgesagt. Verboten sind inzwischen Zusammenkünfte von 1000 Personen und mehr. Wer dennoch mit mindestens 100 Personen feiern will, muss das beim Landkreis anmelden. Landrätin Wehlan appellierte am Dienstag erneut, alle Feste – auch im privaten Kreis – abzusagen.

Am vor wenigen Wochen eingerichteten Bürgertelefon beantwortet der Landkreis alle wichtigen Fragen seiner Bürger rund um das Thema Corona: 03371 608-6666.

Notbetreuung in den Kitas

Ab Mittwoch schließen alle Schulen und Kitas. Dann sollen nur noch Kinder betreut werden, deren Eltern in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Sie sind unverzichtbar für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Infrastruktur, des Gesundheitswesens und der Verwaltung.

Wer zu diesen Berufsgruppen gehört und Anspruch auf eine Notbetreuung hat, findet alle relevanten Informationen dazu auf der Internetseite des Landkreises.

Landrätin Kornelia Wehlan (r.) und Silke Neuling, die Leitern des Krisenstabs, informieren täglich über den aktuellen Stand. Quelle: Victoria Barnack

Am Dienstagvormittag stand noch nicht fest, wie viele Kinder in TF ab Mittwoch weiterhin betreut werden. Der neu eingerichtete Krisenstab der Kreisverwaltung und die Kommunen sind in enger Zusammenarbeit mit den Einrichtungen noch mit der Organisation beschäftigt.

Wehlan erklärte, dass es vor Ort je mehrere kleine Gruppen geben soll. Ursprünglich war angedacht, pro Kommune alle Kinder in einer Einrichtung zu betreuen.

Öffentlicher Nahverkehr

Auch im öffentlichen Nahverkehr in Teltow-Fläming gibt es aufgrund der Corona-Krise Einschränkungen. Wie die Landrätin nun mitteilte, ist bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) ein Einstieg nicht mehr über die vorderen Türen möglich.

„Oberste Priorität hat für uns der Schutz von Busfahrern und Fahrgästen“, sagt sie. „Der Normalfahrplan soll solange wie möglich aufrecht erhalten bleiben.“ Noch stehen genügend gesunde Busfahrer zur Verfügung.

Von Victoria Barnack