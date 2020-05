Teltow-Fläming

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Teltow-Fläming weiter aus, die Fallzahlen steigen. Die Verwaltungen reagieren darauf mit verschiedenen Maßnahmen. Die wichtigsten regionalen Informationen finden Sie hier im Überblick.

Die aktuellen Fallzahlen

Im Landkreis Teltow-Fläming gibt es mit Stand vom 10. Mai insgesamt 146 bestätigte Fälle von Corona-Infizierten.

Anzeige

Inzwischen gibt es elf Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Vier Personen aus Ludwigsfelde sowie drei weitere Menschen aus Zossen verstarben bisher am oder mit dem Coronavirus. Je eine verstorbene Person kam aus den Gemeinden Rangsdorf, Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren und aus der Stadt Trebbin.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Die meisten Erkrankten leben im Norden des Landkreises. Aber auch im ländlichen Süden von Teltow-Fläming gibt es inzwischen mehrere bestätigte Fälle. Betroffen sind fast alle Städte und Gemeinden bis auf die Gemeinden Niederer Fläming, Ihlow und Dahmetal:

Ludwigsfelde: 36 Infektionen, Blankenfelde-Mahlow: 35, Zossen: 15, Luckenwalde: 12, Großbeeren: 11, Trebbin: 9, Rangsdorf: 7, Am Mellensee: 6, Amt Dahme: 4, Baruth: 4, Niedergörsdorf: 3, Jüterbog: 2, Nuthe-Urstromtal: 2.

51 Menschen befinden derzeit in Quarantäne. Bei 88 akuten Verdachtsfällen steht das Testergebnis noch aus. Zudem gelten 109 Personen inzwischen wieder als genesen.

Lesen Sie dazu: Aktuelle Informationen zum Corona-Virus im Landkreis Teltow-Fläming

Tests in den Krankenhäusern

Sowohl am Ludwigsfelder Krankenhaus als auch in der Fläminghalle in Luckenwalde sind Corona-Testzentren eingerichtet worden.

Oberarzt Jörn Adam und Schwester Stefanie Jaschniok nehmen Patienten in Ludwigsfelde einen Coronatest ab. Quelle: Jutta Abromeit

In Ludwigsfelde ist das Abstrichzentrum von Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Dringende Abstriche erfolgen an Wochenenden und Feiertagen über die Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde.

In Luckenwalde in der Fläminghalle sind die Öffnungszeiten wie folgt: montags bis donnerstags zwischen 10 und 14 Uhr sowie am Freitag zwischen 8 und 12 Uhr.

Test nur nach telefonischer Absprache vorab

Um die Kapazität der Einrichtungen und Labore nicht zu überlasten, wird in der Regel nur getestet, wenn man vorab – möglichst telefonisch – Kontakt zu seinem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt hatte und zu einem Abstrich geraten wird. Dies betrifft Personen, die an einem Infekt leiden und Kontakt zu einem Erkrankten hatten beziehungsweise aus einem Risikogebiet kommen.

Notbetreuung in den Kitas

Alle Schulen und Kitas sind geschlossen. Für Familien, in denen Eltern in so genannten kritischen Infrastrukturen arbeiten, wird eine Notbetreuung in Einrichtungen in ihrem jeweiligen Heimatort angeboten.

Laut einer Informationen des Landkreises wurden rund acht Prozent aller Kinder aufgenommen. Mit einer neuen Regelung hat sich das seit dem 27. April geändert. Seitdem muss nur noch ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, damit das Kind in die Notbetreuung kommt.

– Mehr Details gibt es auf der Homepage des Landkreises

Schulen öffnen klassenweise

An den Schulen gibt es seit dem 27. April wieder schrittweise Unterricht für einige Jahrgänge geben. Zunächst starteten die Zehntklässler. seit dem 4. Mai werden auch die 9. und 6. Klassen wieder unterrichtet. Am 11. Mai sollen auch die Fünfklässler in Brandenburg wieder zur Schule.

Die Abiturprüfungen finden derweil planmäßig seit dem 20. April statt.

Weitere Einschränkungen im Alltag

Am 22. März hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) bundesweit noch einmal schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bekannt gegeben. Schon zuvor mussten unter anderem Tanz-Locations, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen geschlossen bleiben.

Inzwischen gibt es Lockerungen. So dürfen zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen.

Landrätin Kornelia Wehlan (r.) und Silke Neuling, die Leitern des Krisenstabs, informieren täglich über den aktuellen Stand. Quelle: Victoria Barnack

Restaurants und Hotels, Tattoostudios und Schönheitssalons bleiben noch geschlossen. Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sind geöffnet. Seit dem 4. Mai dürfen Friseure unter Hygienevorschriften wieder öffnen. Friseure und Kunden müssen Mund-Nasenschutz tragen.

Das Betreten öffentlicher Orte wie Parks und Spielplätzen ist seit dem 9. Mai wieder erlaubt. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren nach wie vor auch in Teltow-Fläming, ob sich die Menschen an die geltenden Regeln halten.

Rathäuser sind geschlossen

Die Rathäuser und Gemeindeverwaltungen im Landkreis sind ebenfalls geschlossen. Strenge Regeln gibt es auch bei der Kreisverwaltung: Das Kreishaus in Luckenwalde und die Außenstellen der Kreisverwaltung werden für den Besucherverkehr geschlossen.

Die Rathäuser sind für Besucher geschlossen. Quelle: Uwe Klemens

Über eine Schleuse kommt nur noch zur Behörde, wer vorab einen Termin vereinbart hat. „Der Haupteingang zum Kreishaus bleibt geschlossen“, erklärt Wehlan. Im ehemaligen Café „Chamäleon“ müssen sich Besucher zunächst ausweisen, bevor sie Zutritt zum Kreishaus kriegen.

– Mehr Informationen zum Betrieb der Kreisverwaltung

Öffentlicher Nahverkehr

Seit dem 22. April fahren die Busse im öffentlichen Nahverkehr in Teltow-Fläming wieder regulär. Das gilt zunächst bis zum Beginn der Sommerferien am 25. Juni. Die vordere Bustür bleibt aber weiterhin geschlossen. Außerdem gilt seit dem 27. April eine Maskenpflicht im ÖPNV,

– Weitere Informationen unter www.vtf-online.de

Abfallentsorgung

Der Südbrandenburgische Abfallzweckverband (SBAZV) hat einige Einschränkungen inzwischen gelockert: Die Recyclinghöfe sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr wieder für alle Anlieferungen geöffnet. Online kann unter anderem auch Sperrmüll wieder angemeldet werden.

Kirche

Seit dem 4. Mai gestattet: Gottesdienste, religiöse Veranstaltungen und Zeremonien der Religionsgemeinschaften in Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempeln und Gebetsräumen mit bis zu 50 Personen unter Einhaltung der Hygienestandards.

Trauerfeiern

Seit dem 4. Mai gestattet: nichtreligiöse Bestattungen mit bis zu 50 Personen und Trauerfeiern im privaten und familiären Bereich mit bis zu 20 Personen sowie die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis

– Da sich die Nachrichtenlage ständig ändert, aktualisieren wir diesen Text in regelmäßigen Abständen.

Von Victoria Barnack