Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag in Teltow-Fläming abermals gestiegen. Sie liegt nun bei 101,2. So hoch war die Inzidenz zuletzt am 27. Januar. Das Robert-Koch-Institut meldete für den Landkreis am Dienstag 19 neue Coronafälle. Damit haben sich bisher 4.823 Infektionen in Teltow-Fläming bestätigt. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht erhöht und liegt weiterhin bei 164.

Zur Bewältigung der Pandemie sollte vor einigen Monaten die Corona-Warn-App in Teltow-Fläming beitragen. Deutschlandweit hat sie sich aber nicht etablieren können. Nun ist eine andere App immer wieder Gesprächsthema: Die Check-In-Anwendung „Luca“ soll dabei helfen, Restaurantbesuche und Kulturveranstaltungen wieder möglich zu machen. Besucher loggen sich darüber ein, die Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt. So sollen Kontaktrückverfolgungen schnell und lückenlos funktionieren. Auch in Teltow-Fläming ist der Einsatz dieser App möglich. Das bestätigte die Kreisverwaltung auf MAZ-Anfrage.

Im Gesundheitsamt muss dafür keine Software extra angeschafft werden. „Eine Schnittstelle zu der im Landkreis vorhandenen Software Sormas existiert und würde eine konsistente Verarbeitung ermöglichen“, berichtet die Verwaltung. „Die Schnittstelle müsste allerdings eingerichtet werden und würde dann erst bei einem positiven Fall die Daten an Sormas übertragen.“ Dort wird dann eine Kontaktliste zu dem positiven Fall automatisch erstellt.

„Wirksamkeit nur bei einer hohen Akzeptanz“

Ob die App tatsächlich hilft, die Coronakrise einzudämmen, hängt aber von den Nutzern ab. „Die Wirksamkeit der App wäre – ähnlich wie bei der Corona-Warn-App – nur bei einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung gegeben“, heißt es aus der Verwaltung. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Kontaktnachverfolgung würde lückenloser und die Unterbrechung der Kontaktketten effektiver. Die Kontaktdaten der Betroffenen stehen dem Bearbeiter gleich zur Verfügung und sind somit sofort für die Ermittlung zu verwenden.“

Die komplette Arbeit erspart die App dem Gesundheitsamt trotz aller Vorteile aber nicht. Denn die Mitarbeiter müssen weiterhin Ermittlungsgespräche mit den Kontaktpersonen führen. Nichtsdestotrotz prüfen die Gesundheitsbehörde und die IT- und Sicherheitsabteilung derzeit die Einsetzbarkeit.

Von Victoria Barnack