Teltow-Fläming

Fast zehn Monate dauert die Corona-Pandemie inzwischen an. Dennoch unterscheiden sich die Zahlen des Landkreises nach wie vor von der offiziellen Statistik des Landes Brandenburg. Kreis und Land sind sich meist nur bei wenigen Zahlen einig. So zum Beispiel bei den Coronafällen insgesamt. In Teltow-Fläming sind es am Mittwoch genau 2.733. Das sind 48 mehr als am Vortag. Und auch die Corona-Todesfälle stimmen stets überein. Am Mittwoch kamen drei weitere in TF hinzu. Nun sind es insgesamt 42 im Landkreis.

Lesen Sie auch: Alle tagesaktuellen Coronazahlen aus TF

Anzeige

Doch schon bei der Sieben-Tage-Inzidenz treten die ersten Differenzen auf. Das Land meldet am Mittwoch einen Wert von 182,36. Der Landkreis selbst gibt 181,6 an. Den Grund hat die Kreisverwaltung nun kurz vor dem Jahreswechsel erläutert. Denn, so heißt es aus der Pressestelle, noch immer fragen viele Bürger immer wieder danach.

Grund: Verschiedene Einwohnerzahlen

Tatsächlich ermittelt das Land die Inzidenz auf der Grundlage der Bevölkerungszahlen vom 31. Dezember 2019. Da lebten laut dem Landesamt für Statistik genau 169.997 Menschen in Teltow-Fläming. Das hiesige Gesundheitsamt greift hingegen auf aktuellere Zahlen vom 30. Juni 2020 zurück. Da hatte der Landkreis bereits 170.532 Einwohner. „Hierdurch ergibt sich bei der Inzidenz auf die Gesamtbevölkerung ein kleiner Unterschied“, heißt es in der Begründung weiter.

Noch größer sind die Differenzen bei der Anzahl der aktuell Corona-Infizierten und Genesenen. Das Land meldet am Mittwoch, dass in Teltow-Fläming 893 Menschen aktiv mit dem Virus infiziert und 1.798 Menschen bereits genesen sind. Der Landkreis selbst meldet 76 mehr akut Infizierte und entsprechend weniger Genesene.

Land geht pauschal von 14 Tagen aus

„Das Land geht pauschal von einer Erkrankungsdauer von 14 Tagen nach Meldung aus“, heißt es in der Erklärung aus dem Kreishaus. „Das entspricht dem Durchschnitt, aber im Einzelfall nicht immer der Realität.“ Wenn für einen Erkrankten in TF beispielsweise die Quarantäne verlängert wird oder er mehrere Wochen im Krankenhaus liegt, gilt die Person beim Land nach zwei Wochen automatisch als genesen.

Differenzen werden bis 2021 bleiben

Außerdem kommt hinzu, dass die Mitarbeiter im Gesundheitsamt derzeit viel Arbeit mit den Neuinfektionen haben. „Die Zahl der Genesenen kann nicht zeitnah aus der Zahl der Infizierten herausgerechnet werden“, erklärt der Kreis. „Das wird voraussichtlich noch über den Jahreswechsel andauern.“

Von Victoria Barnack