Corona: 55 von 110 Infizierten in TF sind wieder gesund

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, ist zum Wochenstart in Teltow-Fläming erneut angestiegen und liegt nun bei 110.

Am Montag wurden unter anderem zwei neue Fälle in Dahme gemeldet. Weitere Menschen steckten sich in Luckenwalde und Ludwigsfelde an. Das berichtet der Landkreis.

Während vier neue Infektionen im Kreis gemeldet wurden,, steigt die Zahl der genesenen Coronafälle inein wenig langsamer. Laut dem Landkreis sind inzwischen 55wieder gesundet. Das ist eine Person mehr als am Vortag und entspricht nun genau der Hälfte aller bestätigten Infektionen. In ganzgelten sogar rund 65 Prozent allerals genesen. Insind es etwa 71 Prozent. Die Zahl der aktiven, also nicht genesenen Infektionen gilt inzwischen als wichtiger Indikator dafür, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erfolgreich sind. Ein anderer Indikator ist die sogenannte Verdopplungsrate. In TF hat sich die Zahl der Infektionen zuletzt innerhalb von 20 Tagen verdoppelt. Als dasim Landkreis Anfang März ausbrach, lag dieser Wert zum Teil bei unter einer Woche.

Insind auch weiterhin in etwa genauso viele Männer wie Frauen vombetroffen. Das bestätigen offizielle Zahlen vom. Aus ihnen geht auch hervor, welche Altersgruppen in TF am häufigsten infiziert sind. Demnach ist einer von drei Erkrankten 80 Jahre oder älter. Rund die Hälfte der Betroffenen ist zwischen 35 und 59 Jahre alt. Auch jüngere Menschen infizieren sich in TF mit dem. Bisher gab es aber keine Infektion eines Jugendlichen unter 15 Jahren oder gar eines Kindes. Ein Mangel herrscht im Landkreis derweil noch immer an Schutzausrüstung. Zuletzt konnte der Kreis eine zweite Lieferung aus demdes Landes verteilen.

Leider sind auch hier die Stückzahlen begrenzt“, heißt es aus der Kreisverwaltung dazu, „sodass nicht alle Einrichtungen mit Material in ausreichender Menge versorgt werden konnten.“Das Material wurde unter anderem an Krankenhäuser und das Abstrichzentrum in Ludwigsfelde verteilt.

Kein Material gab es diesmal für Pflegeeinrichtungen und den Rettungsdienst. Weitere Lieferungen seien avisiert, so der Landkreis.

Weil es an Schutzausrüstung vielerorts mangelt, gibt es inzwischen zahlreiche private Initiativen, zum Beispiel vom Luckenwalder Apotheker Gordon Rosch. Er übergan 500 Liter Desinfektionsmittel an die Stadt. Quelle: Elinor Wenke

Von Victoria Barnack