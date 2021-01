Teltow-Fläming

Die Corona-Infektionslage in Teltow-Fläming bleibt auf hohem Niveau. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 76 Neuinfektionen. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Gegensatz zum Vortag wieder gestiegen. Sie liegt nun bei 330,1. Das ist der zweithöchste Wert, den der Kreis seit Beginn der Pandemie vermeldet hat. Nur am Mittwoch war die Inzidenz mit 331,2 noch leicht höher.

Außerdem hat das Gesundheitsamt am Freitag drei weiterein Zusammenhang mit demgemeldet. Insgesamt sind nun 83 Menschen im Landkreis an beziehungsweise mit demgestorben. Insgesamt 3.736 Einwohner haben sich bisher infiziert. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis 561 Einwohner positiv auf dasgetestet. Rund 2.550 Infizierte, also zwei Drittel, gelten bereits als genesen. Demnach liegt die Zahl der Einwohner, die akut infiziert sind, aktuell bei fast 1.100.

Noch immer sind die Intensivstationen im Landkreis durch die Coronafälle stark belastet. Laut Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin vom Freitagnachmittag sind in den beiden Krankenhäusern Luckenwalde und Ludwigsfelde etwa 85 Prozent aller Intensivbetten belegt. Fast die Hälfte der Patienten auf diesen Stationen sind Corona-Infizierte mit einem schweren Krankheitsverlauf. Vier von fünf intensivmedizinisch betreuten Coronafällen in Teltow-Fläming müssen momentan künstlich beatmet werden.

15-Kilometer bis auf Weiteres aktiv

In Teltow-Fläming hat sich Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) in dieser Woche nach einer Konferenz mit den Bürgermeistern zwar dazu entschieden, die Kitas trotz einer Inzidenz von über 300 offen zu lassen. Denn aktuell tragen Ansteckungen unter Beschäftigten oder Kindern in der Kindertagesbetreuung nur mit 0,8 Prozent zu den Infektionszahlen bei. Dennoch gelten weiterhin strenge Regeln für alle Einwohner. Seit einer Woche ist der Bewegungsradius auf 15 Kilometer begrenzt. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Wert von 200 fällt, wird dieser Radius für Teltow-Fläming wieder außer Kraft gesetzt.

Von Victoria Barnack