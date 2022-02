Luckenwalde

Die Corona-Situation in Teltow-Fläming ist angespannt. Die Omikron-Variante grassiert so heftig, dass einige Kindereinrichtungen nur noch Notbetreuung anbieten können. Davon betroffen ist ab Montag zum Beispiel die Evangelische Kita in Luckenwalde. Dazu der städtische Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT, Lars Thielecke: „Durch Krankheit und Quarantäne können dort nur noch 40 statt 95 Kinder betreut werden.“ Für Mittwoch hat die Luckenwalder Kita Burg den Notstand angekündigt.

Stadt Luckenwalde erteilt Bescheide am Wochenende

Die Stadt Luckenwalde wird deshalb auch am Wochenende elektronisch Bescheide für die Notbetreuung ausstellen. Anspruchsberechtigte aus der kritischen Infrastruktur mit einer entsprechenden Arbeitgeber-Bestätigung können ihren Antrag online unter www.luckenwalde.de/notbetreuung-kita stellen. „Jeder Antrag, der bis Samstagmittag eingegangen ist, wird am Wochenende beschieden“, versichert Thielecke.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag leicht gestiegen und liegt jetzt bei 1762,1 (Vortag 1705,6). Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag für den Landkreis 596 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 30,561 Personen aus Teltow-Fläming mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesopfer liegt unverändert bei 274.

Ein Covid-Patient auf der Intensivstation

Die Hospitalisierungsrate im Land Brandenburg liegt bei 5,3. Ein Covid-Patient muss im Landkreis derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

Die meisten Infizierten gibt es aktuell in Blankenfelde-Mahlow mit 839, in Ludwigfelde (742), Luckenwalde (592) und Zossen (588).

Impfzentren in Teltow-Fläming montags geschlossen

Die Impfzentren in der Luckenwalder Fläminghalle und im Ludwigsfelder Krankenhaus sollen voraussichtlich mindestens bis Ende April geöffnet bleiben. Da das Interesse an Corona-Schutzimpfungen aber seit Jahresbeginn gesunken ist, gelten ab Montag, den 14. Februar, eingeschränkte Öffnungszeiten. Montags ist dann geschlossen. Beide Zentren sind dann Dienstag bis Sonnabend von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Dort kann man sich auch die vierte Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Außerdem gibt es in Luckenwalde immer sonnabends zwischen 11 und 17 Uhr eine unverbindliche Impfsprechstunde.

Von Elinor Wenke