Bei zwei Infizierten mit dem Coronavirus aus Teltow-Fläming wurde die Delta-Variante nachgewiesen. Das berichtete die Kreisverwaltung am Freitag auf eine Anfrage der MAZ. Das entspricht jeder vierten Neuinfektion im Landkreis.

Laut Informationen aus der Kreisverwaltung bestätigte ein Labor zum ersten Mal am vergangenen Samstag einen Fall der Delta-Mutation des Coronavirus bei einem Test eines Einwohners aus dem Landkreis. Im Laufe der Woche kam ein zweiter Fall dieser Variante hinzu. Sie gilt als besonders ansteckend.

Auf MAZ-Nachfrage berichtet das Gesundheitsamt, dass die beiden Infektionen unabhängig voneinander gemeldet wurden. „Die infizierten Personen kommen aus unterschiedlichen Kommunen und stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang“, heißt es aus der Behörde. Am Montag hatte Brandenburgs Gesundheitsministerium darüber informiert, dass es bereits mehr als 60 Fälle der Delta-Variante im Land gibt. Die meisten davon im Kreis Märkisch-Oderland.

Bis zum Freitag vergangener Woche waren in Teltow-Fläming nur Fälle anderer Mutationen bekannt. Darunter war mehr als 1.060 Mal die sogenannte Alpha-Variante, die in den Wochen zuvor noch als britische Mutante erfasst wurde. Auch einige wenige Fälle der Beta-Variante gab es in Teltow-Fläming bereits.

Inzidenz steigt auf 4,7

Neben den beiden Fällen der Delta-Variante verzeichnete das Robert-Koch-Institut (RKI) in den vergangenen sieben Tagen sechs weitere Neuinfektionen aus Teltow-Fläming. Die insgesamt acht neuen Coronafälle binnen einer Woche ergeben für den Landkreis aktuell einen Inzidenzwert von 4,7. Am Freitag vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 1,2. Seit Dienstag ist die Inzidenz in Teltow-Fläming langsam aber stetig wieder gestiegen.

Die neuen Fälle der zurückliegenden sieben Tage in Teltow-Fläming waren nur Einzelfälle. Neuinfektionen wurden unter anderem aus Luckenwalde, Rangsdorf, Zossen und Dahme gemeldet. Laut dem Gesundheitsamt sind derzeit etwa zehn Einwohner akut mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell gibt es Fälle unter anderem in Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow. Betroffen sind nur noch sechs Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming. In zehn Kommunen gibt es momentan keine Infektionen.

Von Victoria Barnack