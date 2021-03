Teltow-Fläming

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde den zunächst gestoppten Corona-Impfstoff Astrazeneca als sicher eingestuft hat, wird auch in Brandenburg wieder mit Astrazeneca geimpft, wie die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) mitteilte. Ein entsprechendes Aufklärungsblatt über mögliche Nebenwirkungen wurde überarbeitet.

Vergebene Termine für nächste Woche bleiben

Auch für das Impfzentrum in Luckenwalde wurden im Laufe des Freitags auf dem Online-Buchungsportal www.impfterminservice.de wieder freie Astrazeneca-Impftermine eingestellt, die online geordert werden können. Die ersten waren bereits schnell ausgebucht. Wie lange der Impfstoff reicht, war nicht zu erfahren. Die KVBB weist darauf hin, dass alle bereits vergebenen Termine für Sonnabend, den 20. März, und für die kommende Woche bestehen bleiben und wahrgenommen werden sollten.

Abgesagte Termine müssen neu gebucht werden

Termine für eine Erstimpfung mit Astrazeneca, die eigentlich in dieser Woche stattfinden sollten und abgesagt wurden, müssen von den Impfberechtigten selbst neu gebucht werden, eine automatische Terminvergabe erfolgt nicht, so die KVBB.

Inzidenz liegt nun bei 108,8

Die Corona-Infektionszahlen in Teltow-Fläming steigen indes weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell mit einem Wert von 108,8 bereits den zweiten Tag in Folge über der kritischen 100-Marke. Am Vortrag betrug der Wert 101,7.

Seit 15. März gilt im Landkreis eine erweiterte Maskenpflicht. Quelle: Elinor Wenke

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag für den Landkreis 39 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 5.094 Einwohner von Teltow-Fläming mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um einen an und liegt nun bei 177. Insgesamt 4.603 Infizierte gelten als genesen.

Neue Einschränkungen erwartet

Der Corona-Krisenstab des Landkreises beobachtet die Entwicklung sehr aufmerksam. „Sollte der Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100 liegen, werden voraussichtlich gemäß der Ankündigung der Landesregierung in der kommenden Woche erneut Einschränkungen auf die Menschen in Teltow-Fläming zukommen“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Bereits am 15. März hatte der Landkreis eine erweiterte Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken im öffentlichen Raum verfügt.

Virusmutationen auf dem Vormarsch

Auf dem Vormarsch ist derweil die britische Virusmutation. Laut Landkreis sind ihr mehr als 50 Prozent der positiven Befunde in Teltow-Fläming zuzuschreiben.

Von Elinor Wenke