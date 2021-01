Teltow-Fläming

Kontakte lückenlos nachverfolgen: Das ist eine der zentralen Säulen im Kampf gegen das Coronavirus. In Teltow-Fläming wurde diese Aufgabe für Mitarbeiter im Gesundheitsamt in den vergangenen Wochen zunehmend schwieriger. Sozialdezernentin Kirsten Gurske erklärte nun auf eine Anfrage der MAZ, wann genau die Nachverfolgung kaum noch möglich ist: „Der Leiter der Stabsstelle Corona-Pandemie schätzt ein, dass mit unserem Personalbestand die Kontaktermittlung kritisch wird, wenn die tägliche Positiv-Fallgrenze von 70 überschritten wird“, sagt sie.

Zum ersten Mal war das am 12. Dezember der Fall. An diesem Tag wurden im Landkreis 99 neue Coronafälle gemeldet. Seitdem wurde die kritische Fallgrenze insgesamt 15 Mal überschritten, zuletzt am 17. Januar mit 83 Neuinfektionen an einem Tag. Am Montag wurden lediglich sechs neue Fälle in Teltow-Fläming gemeldet. Dadurch ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 129,4 gesunken.

Um die Kontaktermittlung von Corona-Infizierten zu verbessern, hat der Bund mit der Verlängerung des Lockdown auch Unterstützung für die Gesundheitsämter angekündigt. Die einheitliche Software Sormas läuft auf den Rechnern im Luckenwalder Kreishaus schon seit mehreren Monaten und hat erste positive Effekte erzielt. Mit der Umstellung seien Verbesserungen im Arbeitsprozess festzustellen, erklärt Gurske.

„Auch wenn das System noch nicht ganz rund läuft, werden Fehlerquellen – wie Doppellistungen – vom System her ausgeschlossen“, sagt sie. „Der Bund hat angekündigt, um die Gesundheitsämter von unnötigem Aufwand zu entlasten, digitale Werkzeuge für die tägliche Arbeit weiterzuentwickeln und bereitzustellen“, berichtet die Dezernentin. „Das würde uns sehr helfen.“

Studierende als Kontaktermittler

Auch personell hat der Bund mehr Hilfe versprochen. Mit wie vielen zusätzlichen Mitarbeiter die Kreisverwaltung von Teltow-Fläming nun rechnen kann, steht aber noch nicht fest. Bund und Länder sollen eine neue Initiative planen, um Studierende auf das System Sormas zu schulen. Sie könnten die Gesundheitsämter dann in den bevorstehenden Semesterferien, also ab Mitte Februar, unterstützen. „Auch das würden wir sehr gern nutzen“, erklärt Kirsten Gurske. „Dazu gibt es aber noch keine konkreten Aussagen.“

