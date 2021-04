Teltow-Fläming

Das leichte Tief bei den Infektionszahlen, das sich rund um Ostern auch im Landkreis Teltow-Fläming zeigte, ist verschwunden. Am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 149,4 angestiegen. So hoch war der Wert zuletzt vor den Osterfeiertagen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete im Landkreis 39 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind dreimal so viele wie am Mittwoch der Vorwoche.

Mutanten erschweren die Arbeit

Weil in den zurückliegenden Tagen zum Teil mehr als 80 neue Coronafälle pro Tag gemeldet wurden, hat das Gesundheitsamt Teltow-Fläming derzeit alle Hände voll zu tun. Vor allem mit der Kontaktnachverfolgung. Diese wird immer schwieriger, berichtet die Kreisverwaltung.

In der Regel kommt das Laborergebnis im Gesundheitsamt und bei einer betroffenen Person auf elektronischem Weg an. Damit beginnt die Ermittlungsarbeit. Ein Teil der Befunde wird in einem zweiten Schritt auf Mutationen untersucht. Dieser Befund kommt deshalb später, muss dem Fall zugeordnet werden und setzt weitere Arbeitsschritte in Gang. Im Gegensatz zu einer „normalen“ Covid-19-Infektion sollen Menschen, bei denen eine Mutation nachgewiesen worden ist, im Anschluss an die Quarantäne „freigetestet“ werden. Das betrifft auch ihre engen Kontaktpersonen.

Dieses Prozedere nimmt die Beschäftigten des Gesundheitsamts sehr in Anspruch, heißt es in einer Pressemitteilung. Ist aber enorm wichtig, vor allem wenn Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Wohnheime betroffen sind. Das „Freitesten“ erfordert eine Terminvergabe, den Test selbst und die Rückkopplung des Testergebnisses, erläutert die Verwaltung. Schon an dieser Aufzählung lässt sich erkennen, wie oft mit einer betroffenen Person Kontakt aufgenommen werden muss. Aktuell gibt es deshalb einen Bearbeitungsrückstand im Gesundheitsamt.

Einsatz der Bundeswehr verlängert

„Umso willkommener ist die Unterstützung der Bundeswehr“, sagt Krisenstabsleiterin Silke Neuling. „Ich freue mich über die Verlängerung und darüber, dass fünf weitere Soldatinnen und Soldaten ab sofort bei der Kontaktermittlung helfen.“ Auch im Luckenwalder Impfzentrum sind sie tätig. Außerdem bekommt das Gesundheitsamt Hilfe aus anderen Fachbereichen sowie von zwei Honorarkräften und vier vom RKI entsandten Kontaktermittlern.

Von Victoria Barnack