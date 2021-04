Teltow-Fläming

Keine Entspannung der Coronalage in Teltow-Fläming: Auch am Montag blieb die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über 100. Aktuell liegt sie bei 127,6. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag elf neue Coronafälle in Teltow-Fläming.

Notbremse wird wohl verlängert

Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass die regionale Notbremse im Landkreis verlängert wird. Das hieße, dass sich nach weiterhin nur Menschen aus einem Haushalt mit einer weiteren Person treffen dürfen. Auch der Einzelhandel, Museen, Bibliotheken, Galerien und Gedenkstätten müssen geschlossen bleiben. Die Notbremse gilt in Teltow-Fläming vorerst bis einschließlich Dienstag.

Doch es gibt auch gute Nachrichten, wie die Leiterin des Corona-Krisenstabs im Landkreis, Silke Neuling, berichtet. „Aufgeholt wurde bei der Impfung der über 80-Jährigen“, erklärt sie. „Im Land Brandenburg haben bereits 88 Prozent dieser Altersgruppe ihre Erst- und 82,3 Prozent ihre Zweitimpfung erhalten. Das ist im deutschlandweiten Vergleich sehr gut, aber in der Gesamtbetrachtung aller Geimpften natürlich nach wie vor nicht zufriedenstellend.“

Alle Impfwilligen bittet sie, sich regelmäßig auf der Internetseite www.brandenburg-impft.de zu informieren. Denn dort gibt es Details zu Änderungen der Impfreihenfolge immer tagesaktuell.

In Brandenburg können inzwischen auch alle pflegenden Angehörigen geimpft werden. Pflegebedürftige Personen über 70, die nicht in einer Einrichtung leben oder Menschen, die eine der in der Priorisierungsgruppe 2 genannten Erkrankungen oder Behinderung haben, können zwei Kontaktpersonen für eine Impfung zu benennen. Letzteres gilt auch für Schwangere.

Der Betrieb im Luckenwalder Impfzentrum laufe gegenwärtig stabil, heißt es aus dem Kreis-Krisenstab. Außerdem wurden im Krankenhaus Ludwigsfelde rund 1.200 Impfungen durchgeführt. Jeweils 400 weitere sind in dieser und der nächsten Woche geplant. Auch die Modellarzt- und erste Hausarztpraxen im Landkreis arbeiten mit Hochdruck. Hier werden jedoch, wie in der jüngsten Beratung des Krisenstabes einmal mehr deutlich wurde, die kurzfristige Zuteilung der Impfstoffe in Art und Umfang als auch der enorm hohe bürokratische Aufwand zunehmend zum Hindernis.

Von Victoria Barnack