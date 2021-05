Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming sterben inzwischen weniger Menschen an beziehungsweise im Verlauf einer Coronavirus-Infektion als noch vor einigen Wochen. Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) liegt die Sterberate in Teltow-Fläming derzeit bei 3,1 Prozent und damit wieder auf dem Niveau von Anfang Februar. Diese Entwicklung entspricht auch dem bundesweiten Infektionsgeschehen.

Während der ersten Coronawelle vor einem Jahr lag die Sterberate im Landkreis noch wesentlich höher. Damals verstarb jeder zehnte Infizierte an oder mit dem Coronavirus. Über den Sommer sank dieser Wert dann auf die Hälfte ab. Vor dem Beginn der zweiten Welle der Pandemie verzeichnete Teltow-Fläming sogar eine Corona-Sterberate von nur knapp über einem Prozent.

Als sich im Verlauf der zweiten Welle dann deutlich mehr Menschen infizierten, verstarben auch wieder mehr Infizierte – sowohl in absoluten Zahlen als auch statistisch. Im März stieg der Anteil der verstorbenen Infizierten in Teltow-Fläming zwischenzeitlich auf über 3,5 Prozent an. Nun ist seit einigen Wochen wieder ein Absinken erkennbar.

Ob das Impfen einen Anteil an der Entwicklung der Sterberate hat, ist nicht klar. Derzeit erkranken mehr junge Menschen an dem Virus. Sie sterben rein statistisch deutlich seltener an Corona. Unter den älteren Einwohnern sieht es auch aktuell noch anders aus: In der Altersgruppe der über 80-Jährigen ist die Sterberate sogar erneut gestiegen und liegt nun bei mehr als 21 Prozent. Noch immer sind Männer (3,6 Prozent) häufiger betroffen als Frauen (2,6 Prozent). In der Statistik werden nur Fälle erfasst, in denen ein Labor zuvor eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen hat.

Am Dienstag meldete das RKI zwei Corona-Todesfälle aus dem Landkreis. Die beiden Verstorbenen stammten aus der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und der Stadt Jüterbog. Zudem wurden am Dienstag sieben Neuinfektionen im Landkreis registriert. Die Zahl der Corona-Toten in Teltow-Fläming ist damit auf 198 und die Zahl der Infizierten auf 6.454 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt wie bereits am Montag unter 100. Aktuell beträgt der Wert laut RKI 85,3.

Von Victoria Barnack