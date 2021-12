Teltow-Fläming

Die ersten Termine für den neuen mobilen Impfservice im Landkreis Teltow-Fläming stehen fest. Als erstes macht der Bus in Dahme Halt. Der Termin ist am Mittwoch, dem 29. Dezember, und er ist der erste im gesamten Landkreis. Einen Tag später, am Donnerstag, ist eine Impfaktion in der Gemeinde Am Mellensee geplant.

Die Kreisverwaltung schickt den Impfbus nach Weihnachten erstmals auf Tour. Es ist nach dem Luckenwalder Impfzentrum und dem Angebot im Evangelischen Krankenhaus in Ludwigsfelde der dritte Service des Landkreises und soll vor allem die ländlichen Gebiete anfahren. Mit dem mobilen Impfteam sollen weniger bewegliche und ältere Personen im ländlichen Raum erreicht werden.

In welchen Orten der Bus Halt macht, bestimmen die Städte und Gemeinden selbst. Sie müssen auch weitere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Denn in dem umgebauten Krankentransportwagen ist nicht Platz für Anmeldung, Impfung und Warten gleichzeitig.

Impfbus kommt mit 125 Impfdosen nach Dahme

In Dahme wird das Impfangebot deshalb ab 10.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zu finden sein. Der Kreis ist vor allem dafür zuständig, dass ausreichend Ärzte und medizinisches Personal sowie Equipment vor Ort ist. Das DRK unterstützt dabei. In Dahme werden 125 Impfdosen zur Verfügung stehen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Geimpft wird bis 17 Uhr oder solange der Vorrat reicht.

Auch im Luckenwalder Impfzentrum wird vor dem Jahreswechsel noch geimpft. Online gibt es Termine für Donnerstag. Weiterhin ist aber auch eine spontane Impfung ohne Termin möglich. Im Ludwigsfelder Krankenhaus gibt es erst im neuen Jahr wieder freie Termine.

Die Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen im Landkreis sind derzeit mit Vorsicht zu genießen, weil weniger getestet und gemeldet wird. Laut den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Montag gab es in Teltow-Fläming innerhalb von 24 Stunden nur 37 Neuinfektionen. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken. Sie liegt nun bei 398,1. Am Vortag betrug der Wert 404,5. Weitere Todesfälle kamen am Montag nicht hinzu. Über Weihnachten waren insgesamt 14 neue Corona-Tote aus Teltow-Fläming gemeldet worden.

Von Victoria Barnack