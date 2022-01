Teltow-Fläming

Der Landkreis hat neue Termine für den mobilen Impfbus veröffentlicht. In dieser Woche stehen wieder zwei Orte auf dem Fahrplan. Bereits am morgigen Mittwoch wird der Bus in Trebbin Halt machen. Geimpft wird von 11 bis 17 Uhr in der Seniorentagespflege in der Bahnhofstraße. Es ist der erste Stopp des Impfbusses in Trebbin.

Am Freitag hält er dann erstmals im Norden. Ebenfalls ab 11 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus von Groß Schulzendorf geimpft. An beiden Tagen sind keine Termine notwendig. Geimpft wird bis 17 Uhr oder bis der mitgebrachte Impfstoff aufgebraucht ist. Es kann vor Ort zu Wartezeiten kommen. Auch für die nächste Woche stehen die Haltepunkte vom Impfbus bereits fest: Am Mittwoch ist er in Dahme, am Donnerstag in Rangsdorf und am Freitag in Mahlow.

Während sich immer mehr Bürger boostern lassen, steigen die Corona-Zahlen in Teltow-Fläming weiter an. Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal in diesem Jahr über den Wert von 600 geklettert. Sie liegt nun bei 630,7. Das ist der höchste Stand seit Mitte Dezember und liegt deutlich über dem brandenburgweiten Durchschnitt, der am Dienstag bei 491,8 lag. Am Vortag betrug die Inzidenz in Teltow-Fläming 561,3.

Am Dienstag wurden insgesamt 152 neue Coronafälle aus Teltow-Fläming an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Das sind 122 mehr als am selben Tag vor einer Woche. Laut dem Gesundheitsamt können derzeit alle Neuinfektionen tagaktuell an die höheren Behörden gemeldet werden. Es gibt also keinen Rückstau.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 17.546 Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus hat sich in dieser Woche bisher nicht verändert. Sie liegt aktuell bei 262.

Corona-Patienten belegen 20 Prozent aller Intensivbetten

Die Lage auf den Intensivstationen ist angespannt. In den beiden Krankenhäusern in Teltow-Fläming müssen jetzt drei Covid-Erkrankte behandelt werden. Laut den Angaben des bundesweiten Intensivregisters werden alle drei künstlich beatmet. Sie belegen rund 20 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten im Landkreis. In ganz Brandenburg mussten in den vergangenen sieben Tagen 4,3 Prozent aller Corona-Infizierten im Krankenhaus behandelt werden.

