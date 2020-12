Corona in Teltow-Fläming: Impfzentrum in der Fläminghalle startet am 1. Februar

Teltow-Fläming

In der Luckenwalder Fläminghalle wird eines von elf Impfzentren im Land Brandenburg etabliert. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) plant die Eröffnung für den 1. Februar, teilt Pressesprecher Christian Wehry mit. „Wir planen mit sechs Impfteams und einem zusätzlichen Impfteam. Jedes Impfteam im Zentrum soll zehn Bürger pro Stunde impfen“, erklärt Wehry. Eine Impf-Mannschaft besteht jeweils aus einem Arzt und zwei Medizinischen Fachangestellten.

In der Fläminghalle hat es bereits ein Vor-Ort-Treffen mit allen Verantwortlichen gegeben. Voraussetzung für ein Impfzentrum sind unter anderem eine bestimmte Größe, geeignete Sanitäranlagen, eine gute Erreichbarkeit und genügend Parkplätze. „Notwendige Umbauten und Möblierungen für die Fläminghalle werden derzeit geprüft und Messebauer dafür beauftragt“, sagt Wehry. Ein anderer großer Baustein sei die sichere IT-Ausstattung. Diese werde derzeit eingerichtet.

Terminvermittlung per Telefon

Die telefonische Terminvermittlung für alle Impfzentren startet am 4. Januar über die Rufnummer 116 117. Später wird es auch eine Online-Terminvergabe geben. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium werden wir über die Presse aufklären, welche Gruppe wann dran ist“, so Wehry.

Um das notwendige Personal muss sich die KVBB keine ernsten Sorgen machen. „Es haben sich bereits mehr als 1000 Ärzte freiwillig bei uns gemeldet, das ist eine sehr gute Resonanz“, so Wehry. Ärzte können Impfdienste direkt online eintragen unter www.kvbb.de/coronavirus/impfzentren

DRK hilft mit

Zu den Partnern der KVBB gehören das DRK und die Johanniter-Unfallhilfe. „Wir beteiligen uns im Rahmen der operativen Leitung, der Registrierung, der Betreuung der Geimpften und der Stellung von mobilen Impfteams“, erklärt Marie-Christin Lux, Pressesprecherin des DRK-Landesverbandes Brandenburg. Die Personalplanung laufe gegenwärtig. „Noch ist nicht absehbar, ob und wie freiwillige Helfer eingebunden werden“, so Lux. DRK-Mitarbeiter werden selbst keine Impfungen durchführen.

Die Fläminghalle ist eine Immobilie der Stadt. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) hat sich vom Hauptausschuss der Stadtverordneten Rückendeckung für die Entscheidung geholt, die Halle als Impfzentrum zur Verfügung zu stellen. „Ich persönlich bin sehr froh, dass ein Impfzentrum nach Luckenwalde kommt. So kann die Stadt einen ganz konkreten Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten“, sagte sie der MAZ.

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide Quelle: Margrit Hahn

Herzog von der Heide hat die Halle für ein Jahr „vom Netz genommen“. Das heißt, für das nächste Jahr sind andere Termine geblockt. Zunächst war ein halbes Jahr vorgesehen. „Aber wenn man im Sommer verlängern und andere Veranstaltungen absagen müsste, wäre die Enttäuschung groß. Je früher wir die Halle wieder nutzen können, desto besser“, so Herzog-von der Heide.

Protest der Sportler

Nicht alle teilen diese Freude über das Impfzentrum. Vor allem unter bisherigen Nutzern der Fläminghalle regt sich Protest. „Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die Stadt eine so exponierte Sporthalle für so lange Zeit für den Sport dichtmacht“, sagt Jens Abicht, Vorsitzender der Leichtathletik-Laufgemeinschaft Luckenwalde (LLG). „Es blockiert die Trainingsmöglichkeiten für viele Sportler.“

Abicht verweist auf knappe Kapazitäten. „Die Halle reicht so schon nicht aus, Trainingszeiten werden zugewiesen“, erklärt er. Nicht nur die LLG, auch andere Vereine seien betroffen. Ebenso die Sportbetonte Gesamtschule. „Wie sollen Schüler trainieren und Leistungen bringen, wenn sie keine Trainingsstätte haben?“, moniert Abicht. Er verweist auf den Ruf der Kreisstadt. „ Luckenwalde rühmt sich immer als Stadt des Sports. Aber die Halle dem Sport vorzuenthalten, ist strategisch keine kluge Entscheidung“, so Abicht. Er schlägt stattdessen den Gewerbehof an der Beelitzer Straße als Impfzentrum vor.

Andere Einrichtungen geprüft

Die Bürgermeisterin kennt die Kritik. „Kein anderes Gebäude als die Fläminghalle kommt in Frage. Wir haben andere geprüft, den Biopark, die Schule am Schieferling, andere Sporthallen. Sie erfüllen die Anforderungen nicht“, sagt sie. Für die Bürgermeisterin steht fest: „Man muss klare Prioritäten setzen. Dafür habe ich die Fraktionen der Stadtverordneten hinter mir.“

Der Corona-Inzidenzwert hat einen neuen Höchststand erreicht. Quelle: Elinor Wenke

Indes ist der Corona-Inzidenzwert in Teltow-Fläming mit 280,9 auf einem neuen Höchststand. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 154 Neuinfektionen. 2423 Menschen haben sich bisher mit dem Coronavirus angesteckt, 808 sind aktuell infiziert. Einen weiteren Todesfall gab es in Zossen; insgesamt sind es 33 Todesfälle.

Von Elinor Wenke