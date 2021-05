Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming bleibt auch am Montag deutlich unter 100. Zwar ist der Wert wieder leicht gestiegen. Doch ein erneutes Inkrafttreten der Notbremse müssen die Einwohner im Landkreis noch nicht befürchten. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 15 neue Coronafälle aus Teltow-Fläming. Das sind mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie am Montag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch von 58,8 am Sonntag auf nun 64,1 gestiegen.

Insgesamt haben sich bisher genau 6.700 Einwohner aus Teltow-Fläming mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Fälle zählt weiterhin Ludwigsfelde. Von den 1.245 Betroffenen aus der Stadt sind aber schon 1.100 genesen. Zudem gab es in Ludwigsfelde den gesamten Mai über noch keinen neuen Corona-Todesfall. Akut infiziert sind derzeit nur noch knapp unter 100 Menschen aus der Stadt beziehungsweise den zugehörigen Ortsteilen.

Auffallend viele Neuinfektionen gab es in den vergangenen zwei Wochen in Jüterbog. Dort wurden binnen 14 Tagen mehr als 50 neue Coronafälle gemeldet. Allein seit Himmelfahrt waren es fast 40. Die Zahl der akut Infizierten liegt in Jüterbog derzeit bei mehr als 70. Das sind mehr Betroffene als in den deutlich größeren Kommunen Luckenwalde (54 akut Infizierte) oder Blankenfelde-Mahlow (69 akut Infizierte).

Insgesamt haben sich bereits 400 Jüterboger mit dem Coronavirus angesteckt. 318 von ihnen sind nach der Infektion bereits wieder genesen. Zehn Menschen aus Jüterbog und den zugehörigen Ortsteilen sind am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Deutlich niedriger sind die Infektionszahlen in den ländlichen, südlichen Gemeinden von Teltow-Fläming, seitdem die ältere Bevölkerung geimpft werden kann. In der Stadt Dahme und der Gemeinde Am Mellensee beispielsweise führten Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen in den vergangenen Monaten zu erschreckend hohen Coronazahlen. In beiden Kommunen starben insgesamt fast 60 Menschen an oder mit dem Virus, darunter viele Senioren. Nun verzeichnet das Gesundheitsamt in Dahme nur noch 16 und in der Gemeinde Am Mellensee noch 15 akute Infektionen.

In Teltow-Fläming gelten momentan insgesamt knapp unter 600 Menschen als akut infiziert.

Von Victoria Barnack