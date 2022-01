Teltow-Fläming

Dass das Coronavirus in der aktuellen Infektionswelle mehr jüngere Menschen trifft, ist längst bekannt. Nun zeigen aktuelle Zahlen vom Robert-Koch-Institut genaue Details. Darin wird auch deutlich, wie gut Schutzimpfungen gegen das Virus wirken. Denn die Altersgruppen mit einer besonders hohen Impfquote sind heute nur noch halb so oft betroffen wie vor einem Jahr.

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Infektionszahlen bei den über 80-Jährigen. Im Februar 2021 traten über zwölf Prozent aller Coronafälle in dieser Altersgruppe auf. Inzwischen sind es nur noch 6,2 Prozent. Auch in absoluten Zahlen spiegelt sich das wider: Das RKI rechnet zur besseren Veranschaulichung die Altersgruppen auf 100.000 Einwohner hoch, ähnlich wie bei der Sieben-Tage-Inzidenz. In dieser Liste schrieben die Senioren über 80 Jahre im Jahr 2021 stets die höchsten Zahlen. Inzwischen gibt es unter den Jüngeren deutlich mehr Fälle.

Corona-Impfung bei Senioren wirken

Die Annahme liegt nahe, dass die Schutzimpfungen, die es erst seit Februar 2021 in Teltow-Fläming gibt, einen wichtigen Anteil an dieser Entwicklung haben. Die Impfquote beträgt unter den über 60-Jährigen brandenburgweit über 80 Prozent und ist damit so hoch wie in keiner anderen Altersgruppe.

Entgegengesetzt haben sich die Zahlen bei den Kindern und Jugendlichen entwickelt. Während der zweiten und dritten Welle im Winter und Frühjahr 2021 machten sie maximal sechs Prozent aller Infektionen im Landkreis aus. Jetzt sind es über 17 Prozent.

Nur leicht verändert hat sich in den vergangenen elf Monaten der Anteil der 35- bis 59-Jährigen unter den Infizierten. In dieser Altersgruppe traten insgesamt 39,8 Prozent aller Coronavirus-Infektionen auf. Im Februar 2021 lag der Anteil bei 41,4 Prozent. Insgesamt ist das Durchschnittsalter der Infizierten im vergangenen Jahr von rund 50 auf 36 Jahre gesunken.

Am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming den zweiten Tag in Folge deutlich gestiegen. Sie liegt jetzt bei 497,2; am Vortag bei 438,3. Insgesamt wurden 290 neue Coronafälle binnen 24 Stunden gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es 17.089 Infektionen im Landkreis. Neue Todesfälle kamen am Donnerstag nicht hinzu. Bisher sind 262 Menschen aus Teltow-Fläming an beziehungsweise mit dem Virus gestorben.

Von Victoria Barnack