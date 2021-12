Teltow-Fläming

Corona-Infizierte aus Teltow-Fläming müssen derzeit lange auf den Bescheid über die Quarantäne und die anschließende Genesung warten. Das berichtete die Kreisverwaltung kürzlich auf MAZ-Anfrage. Demnach sollen circa 1.500 Fälle offen sein.

„Zwar können wir meistens alle Fälle tagesgenau an das RKI melden“, berichtet Astrid Schumann vom Gesundheitsamt. „Problematisch ist etwas anderes: Das anhaltend hohe Infektionsgeschehen schlägt sich in der eigentlichen Fallbearbeitung und Kontaktermittlung nieder.“

Lesen Sie auch Ab jetzt wieder nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte in TF

Schon seit Mitte Oktober regelt eine Allgemeinverfügung, dass sich Infizierte aus Teltow-Fläming eigenständig in Quarantäne begeben müssen, sobald sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wann der Bescheid vom Amt kommt, ist dafür also nicht mehr maßgebend.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt rund 70 Personen arbeiten aktuell im Pandemie-Team des Landkreises. Darunter sind hauptsächlich Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt und anderen Fachbereichen der Kreisverwaltung. Inzwischen unterstützen auch 25 Bundeswehrsoldaten den Landkreis Teltow-Fläming. Sie sind in der Meldestelle und der Fallbearbeitung sowie Kontaktermittlung tätig.

Lesen Sie auch Alle tagesaktuellen Corona-Zahlen aus Teltow-Fläming finden Sie hier

Mit dem Coronavirus infiziert sind im Landkreis derzeit rund 2.800 Einwohnerinnen und Einwohner. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes hervor. Betroffen sind alle Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming. Die höchsten Fallzahlen gibt es momentan in Blankenfelde-Mahlow (507 akut Infizierte) Zossen (423) und Luckenwalde (418).

Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis laut offiziellen RKI-Zahlen gesunken. Sie beträgt demnach 687,6 (Vortag: 795,1). Das starke Absinken ist offenbar auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Denn am Dienstag wurden keine Neuinfektionen aus Teltow-Fläming an das RKI gemeldet.

Von Victoria Barnack