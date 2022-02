Teltow-Fläming

Das Corona-Infektionsgeschehen verharrt in Teltow-Fläming auf hohem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zwar noch unter der Marke von 2.000, aber wieder etwas höher als am Wochenende. Sie beträgt jetzt 1.813,4 (Vortag 1.728,3).

Lesen Sie auch Corona in Teltow-Fläming: Einzelne Kitas nur noch mit Notbetreuung

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag für den Landkreis 175 Neuinfektionen (Vortag 273). Damit haben sich inzwischen 31.393 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt unverändert bei 274. Auf den Intensivstationen im Landkreis muss derzeit ein Covid-Patient invasiv beatmet werden.

Mangelnde Bereitschaft zur Erstimpfung

Seit Anfang Dezember 2021 ist in den Impfstellen des Landkreises inzwischen die 20.000. Corona-Impfung verabreicht worden. An allen drei Impfstellen – im Impfzentrum Luckenwalde, in der Impfstelle Ludwigsfelde und bei den mobilen Aktionen – hat laut Landkreis die Nachfrage in letzter Zeit nachgelassen, insbesondere die Bereitschaft für eine Erstimmunisierung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit dem 3. Februar wird im Impfzentrum Luckenwalde auch die zweite Auffrischungsimpfung angeboten; dort werden zunächst besonders gefährdete Personengruppen geimpft. In der ersten Woche haben 31 Personen eine vierte Corona-Impfung erhalten. Die Impfberatung, die seit dem 5. Februar jeweils sonnabends in der Fläminghalle angeboten wird, fand laut Kreisverwaltung bislang nur wenig Resonanz. Am ersten Sonnabend gab es dort lediglich zwei Anfragen.

Einschränkungen beim Busverkehr in Ludwigsfelde

Durch starke krankheitsbedingte Personalausfälle auf dem Betriebshof in Ludwigsfelde musste am 10. Februar in Ludwigsfelde die Stadtlinie 708 vorübergehend eingestellt werden. Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming sei bemüht, den Betrieb so schnell wie möglich wieder zu gewährleisten, heißt es vom Landkreis. Er hat den Krisenstab zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Landes Brandenburg unverzüglich über die Situation informiert. Dieser ist dafür verantwortlich, die kritische Infrastruktur dauerhaft abzusichern. Zudem prüft der Krisenstab Teltow-Fläming gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und der Bundeswehr, ob Krankenhäuser im Landkreis unterstützt werden können, um dortigen Personalausfällen entgegenzuwirken.

Von Elinor Wenke