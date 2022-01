Teltow-Fläming

Das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus hat am Donnerstag in Teltow-Fläming einen neuen Höhepunkt erreicht. Erstmals seit Beginn der Pandemie meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000 im Landkreis. Der genaue Wert vom Donnerstag liegt bei 1.016,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das ist der zweithöchste Wert in Brandenburg, hinter Potsdam (1.233,9).

Der bisherige Höchstwert für TF stammte vom 29. November 2021 und lag bei 996,9. Insgesamt haben sich nun 19.715 Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises bereits mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der akut infizierten Menschen liegt bei fast 3.000.

475 Neuinfektionen an einem Tag in TF

Am Donnerstag wurden aus Teltow-Fläming außerdem so viele neue Coronafälle binnen 24 Stunden gemeldet wie noch nie zuvor. Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsamt demnach 475 Neuinfektionen am Mittwoch, diese wurden bis Mitternacht an das RKI gemeldet und gingen dann in die neuen Zahlen am Donnerstag ein. Der bis dato höchste Wert von neuen Coronafällen an einem Tag wurde am 25. November 2021 verzeichnet, damals gab es 424 Neuinfektionen.

Sieben Corona-Tote in Teltow-Fläming

Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Teltow-Fläming hat sich am Donnerstag schlagartig erhöht. Es wurden sieben Corona-Tote gemeldet. Damit ist die Zahl Menschen aus TF, die in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, auf insgesamt 271 gestiegen. Zuletzt wurden ähnlich viele Todesfälle über Weihnachten gemeldet.

Weiterhin zählt Ludwigsfelde die meisten Infizierten. Aus dem Corona-Dashboard des Kreises geht hervor, dass es mit Stand vom Donnerstag genau 841 sind. Ludwigsfelde hat außerdem die bisher meisten Infektionen insgesamt zu verzeichnen: 3.067 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Ortsteile sind oder waren bereits mit dem Virus infiziert. 55 von ihnen haben die Infektion nicht überlegt. Auch das ist die höchste Zahl aller Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming. Darüber hinaus gibt es derzeit besonders viele akut Infizierte in Blankenfelde-Mahlow (648), Zossen (345) und Luckenwalde (285).

Von Victoria Barnack