Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Teltow-Fläming am Donnerstag unter 50 gesunken – zum ersten Mal seit Beginn des zweiten Lockdowns vor mehr als drei Monaten. Die Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen galt lange Zeit als kritischer Wert für mögliche Lockerungen. Bei ihrer letzten Konferenz in der vergangenen Woche haben sich Bund und Länder allerdings darauf geeinigt, mögliche Öffnungsschritte erst ab einer stabilen Inzidenz von höchstens 35 zuzulassen.

Trotzdem noch keine Lockerungen

Diese Inzidenz müsste vorher einige Tage stabil sein. Wie lange genau, ist noch unklar. Bis zur ersten Märzwoche wollen sich Bund und Länder zu den Details abstimmen. Klar scheint schon jetzt, dass die Lockerungen dann vorerst für den Einzelhandel sowie Museen und Galerien gelten sollen. Im Land Brandenburg haben die Städte Potsdam und Frankfurt (Oder) bisher als einzige Kommunen diesen kritischen Wert unterschritten. Neben Teltow-Fläming hatten am Mittwoch drei weitere Landkreise eine Inzidenz von knapp unter 50.

Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag 18 neue Coronafälle aus Teltow-Fläming gemeldet. Insgesamt 84 Einwohner wurden in den zurückliegenden sieben Tagen als corona-positiv gemeldet. Das ergibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von exakt 49,4.

Keine Todesfälle nach einer Woche

Seit Beginn der Pandemie sind 4.488 Einwohner des Landkreises positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten ist seit einer Woche nicht mehr gestiegen und liegt weiterhin bei 138. Eine genaue Zahl, wie viele Einwohner derzeit akut infiziert sind, gibt es nicht. Denn hier unterscheiden sich die Angaben vom Gesundheitsamt des Kreises und vom Land nach wie vor. Der Kreis zählt 3.901 Genesene; das Land geht von 4.157 aus. Das heißt, dass zwischen 190 und 450 Menschen in Teltow-Fläming akut infiziert sind.

In den beiden Krankenhäusern im Landkreis müssen bereits seit mehreren Tagen keine Coronafälle mehr auf den Intensivstationen behandelt werden. Insgesamt sind in beiden Kliniken mit Stand vom Mittwochnachmittag fünf von zwölf verfügbaren Intensivbetten mit anderen Patienten belegt. Dass mehr als 50 Prozent der Plätze frei sind, gab es seit mehreren Wochen nicht mehr.

Von Victoria Barnack