Teltow-Fläming

Die Corona-Situation in Teltow-Fläming bleibt weiter angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende wieder gestiegen, auf 205 am Sonnabend und 251 am Sonntag. Damit liegt der Landkreis wieder deutlich über der kritischen 200-Marke. Ab diesem Wert gilt laut neuester Brandenburger Eindämmungsverordnung ein eingeschränkter Bewegungsradius von 15 Kilometern ab der Landkreisgrenze. Ohne triftigen Grund wie beispielsweise Arbeit oder Arztbesuch dürfen sich Einwohner des Landkreises derzeit nicht weiter als 15 Kilometer weg bewegen. Die Regelung gilt für mindestens fünf Tage.

Knapp 1000 Menschen aktuell infiziert

Das Gesundheitsamt Teltow-Fläming meldete am Sonnabend 136 Neuinfektionen und am Sonntag weitere 73 Fälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 3383 Menschen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell sind knapp 1000 Menschen infiziert.

Die Luckenwalder Kita „Rundbau“ muss coronabedingt ab sofort geschlossen bleiben. Das bestätigte Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) am Sonntag auf Anfrage der MAZ. Die Eltern waren am Freitag telefonisch informiert worden.

Sechs neue Todesfälle am Wochenende

Außerdem registrierte der Landkreis am Wochenende sechs neue Todesfälle, sodass seit Pandemiebeginn bislang 65 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Zahl bereits höher ist, dies sei aus mündlichen Informationen von Angehörigen und aus Pflegeeinrichtungen zu schließen. Landrätin Wehlan: „Ich bin in Gedanken bei den Menschen, die Angehörige, Freunde oder Bekannte verloren haben oder sich – ebenfalls durch die Pandemie bedingt – von ihnen nicht richtig verabschieden konnten. Das alles schmerzt unendlich. Einen geliebten Menschen zu verlieren, noch dazu unter den aktuellen Umständen, lässt alles andere in den Hintergrund treten.“

In der Luckenwalder Fläminghalle wird ein Impfzentrum eingerichtet. Quelle: Elinor Wenke

Deshalb müsse alles getan werden, um die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen und zunächst die Risikogruppen durch Impfungen zu schützen. „Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen das Impfangebot annehmen“, so Wehlan, „weiß aber auch, dass es manchen nicht schnell genug geht.“ Die Impfungen werden von der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert, diese vergibt auch die Termine.

Von Elinor Wenke