Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming leicht gesunken, aber immer noch kritisch. Der Wert liegt nun bei 121,2, am Freitag lag er noch bei 124,9.

Corona in Teltow-Fläming: Inzidenz sinkt leicht

