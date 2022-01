Teltow-Fläming

Obwohl am Wochenende weniger neue Coronafälle an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden als an anderen Tagen, ist keine Entspannung der Infektionslage in Teltow-Fläming abzusehen – im Gegenteil: Am Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge auf einen neuen Höchststand im Landkreis gestiegen. Demnach liegt der Wert in TF nun bei 1.456,7. Am Vortag lag er bei 1.379,2. Es ist derzeit der dritthöchste Wert in Brandenburg.

Insgesamt meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag 179 Neuinfektionen aus Teltow-Fläming. Diese Zahlen sind bereits am Sonntag beim Gesundheitsamt eingegangen und wurden um Mitternacht gesammelt an die bundesweite RKI-Statistik gemeldet. Am Montag vor einer Woche gab es 104 Neuinfektionen weniger im Landkreis.

Landkreis TF hat mehr als 17.000 Menschen geimpft

Auf einem hohen Niveau bleiben auch die Impfzahlen in Teltow-Fläming. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden vom 1. Dezember bis Ende vergangener Woche rund 17.000 Impfungen in den drei Impfstellen des Landkreises verabreicht. Im Schnitt macht das mehr als 2.400 Impfungen pro Woche. Die meisten davon werden im Luckenwalder Impfzentrum in der Fläminghalle verteilt. Es war Anfang Dezember die erste und bis dato einzige Stelle der Kreisverwaltung, bei der es Auffrischungsimpfungen gab.

Bis heute ist der Booster der Hauptgrund, weshalb die Bürger eine der inzwischen drei Impfstellen aufsuchen. Laut der Kreisverwaltung waren 82 Prozent aller Impfungen Auffrischungen. Der Anteil der verabreichten Erstimpfungen seit 1. Dezember liegt bei 9,5 Prozent. Weitere 8,3 Prozent der Impflinge holten sich in dieser Zeit eine Zweitimpfung.

Impfbus macht in Mellensee Halt

Neben dem Impfzentrum in der Luckenwalder Fläminghalle impft der Kreis auch in Ludwigsfelde. Gemeinsam mit dem DRK unterstützt die Verwaltung an drei Tagen in der Woche das Impfangebot des Ludwigsfelder Krankenhauses.

Seit fast einem Monat ist außerdem der Impfbus in Teltow-Fläming unterwegs. Er fährt hauptsächlich ländliche Gebiete und einzelne Dörfer an. In dieser Woche macht das Impfmobil an der Mellenseer Turnhalle Halt. Geimpft wird dort am Mittwoch von 11 bis 17 Uhr oder so lange der verfügbare Impfstoff reicht.

Von Victoria Barnack