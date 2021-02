Teltow-Fläming

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infizierten in Teltow-Fläming in den vergangenen Tagen gesunken war, ist sie nun wieder leicht gestiegen und über die 70er-Marke geklettert. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag für den Landkreis eine Inzidenz von 71,1.

Corona ist nach wie vor das beherrschende Thema. Quelle: Margrit Hahn

39 Neuinfektionen wurden innerhalb von 24 Stunden registriert, am Vortag waren es nur zehn. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 4.381 Einwohner des Landkreises mit dem Coronavirus infiziert. 4.026 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind, ist konstant und liegt bei 137.

Die meisten infizierten in Ludwigsfelde

Aktuell sind 218 Personen in Teltow-Fläming mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Infizierten gibt es in Ludwigsfelde mit 99, in Blankenfelde-Mahlow mit 74 und Zossen mit 70. In Luckenwalde sind 18 Infizierte registriert, Am Mellensee 35 und in Dahme 18. Dort hat sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages um elf erhöht.

Das Luckenwalder Impfzentrum wurde am 2. Februar in Betrieb genommen. Quelle: Victoria Barnack

Im Luckenwalder Impfzentrum in der Fläminghalle wurden seit dem 2. Februar täglich 60 bis 70 Menschen geimpft. Termine wurden aufgrund des Impfstoffmangels bisher nur bis zum 12. Februar vergeben. Wann mit neuen Impfstoffmengen zu rechnen ist und ab wann wieder Impftermine vergeben werden, konnte Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) noch nicht sagen.

Zweit-Impftermine vergeben

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte bei der Eröffnung des Impfzentrums versichert, dass alle Impflinge mit einem Termin auch einen Zweit-Impftermin erhalten haben und die Impfstoffmenge dafür gesichert sei. Laut Silke Neuling, Leiterin des Krisenstabes Teltow-Fläming, wird dort der Moderna-Impfstoff verabreicht. „Die Zeit zwischen den beiden Impfungen beträgt bei diesem Impfstoff vier Wochen“, sagte sie.

Kein Andrang mehr im Testzentrum

Recht ruhig geworden ist es indes um das Luckenwalder Corona-Testzentrum in der Mauerstraße. Die KVBB hatte es am 21. Dezember eröffnet, um die Arztpraxen der Region zu entlasten. „Voraussetzung für einen Abstrich ist nach wie vor eine Überweisung und Terminvermittlung durch eine Arztpraxis“, teilt Wehry mit. „Aber wer jetzt einen Test braucht, wird sicher schnell einen Termin erhalten.“

Von Elinor Wenke