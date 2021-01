Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Dienstag in Teltow-Fläming die nächste kritische Grenze überschritten. Nach 41 weiteren Neuinfektionen im Landkreis liegt die Corona-Inzidenz nun bei 305,3. Laut der Eindämmungsverordnung im Land Brandenburg muss Teltow-Fläming nun noch strengere Regeln einführen, damit sich das Coronavirus langsamer verbreitet. Das bestätigte Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

Als eine der obersten Möglichkeiten für strenge Schutzmaßnahmen nannte Brandenburgs Landesregierung in der vergangenen Woche die Schließung von Kitas. Doch in Teltow-Fläming gibt die Landrätin zumindest für Dienstag und Mittwoch Entwarnung. „Das Land hat bewusst nicht festgelegt, dass damit automatisch alle Kitas und Tagespflegeeinrichtungen geschlossen werden“, erklärte Wehlan. „Selbstverständlich müssen wir aber die Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen in Erwägung ziehen, zumal sich gezeigt hat, dass wir unmittelbar nach dem Jahreswechsel in sechs Kindereinrichtungen Einzelfälle hatten.“ Betroffen gewesen seien allerdings weniger als fünf Prozent aller Einrichtungen. Die betroffenen Personen hätten am Tag der Meldung zudem nur knapp ein Prozent aller aktiv Infizierten im Landkreis ausgemacht.

Entscheidung am Mittwoch

Am Mittwoch will die Landrätin mit den Bürgermeistern beraten, wie es mit den Kitas in Teltow-Fläming weitergeht. Auch mit den Trägern sei man im Gespräch.

„Möglich ist es“, erklärte Wehlan weiter, „eine Schließung mit Notbetreuung über eine Allgemeinverfügung des Landkreises zu veranlassen oder – wie im Landkreis Elbe-Elster bereits praktiziert – die Entscheidung den Kommunen zu übertragen.“ Denn die Situation in den ländlichen Räumen und den Städten ist oft sehr unterschiedlich. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz beispielsweise in den Gemeinden Niedergörsdorf und Nuthe-Urstromtal deutlich unter der 300-Marke, während sie in Ludwigsfelde und Luckenwalde darüber liegt. Ob aber die jeweilige Inzidenz ausschlaggebend sein wird, ist ebenfalls noch unklar.

„Möglich ist auch, zusätzlich zur Notbetreuung für Kinder mit Eltern in der kritischen Infrastruktur eine eingeschränkte Betreuung für die anderen Kinder anzubieten, wie es zum Beispiel Ligavertreter vorgeschlagen haben“, ergänzt die Landrätin.

Von Victoria Barnack