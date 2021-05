Teltow-Fläming

In der vergangenen Woche wurden in Teltow-Fläming vermehrt Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet die Kreisverwaltung in ihrem wöchentlichen Corona-Update. Die Zahl der infizierten Schüler sei im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, heißt es. Während Ende April insgesamt 27 Fälle in allen Schulen, Kitas und weiteren Jugendeinrichtungen im Landkreis bekannt waren, sind jetzt allein 29 Schüler betroffen.

Schüler haben sich im Privaten angesteckt

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben in den vergangenen Tagen nachgeforscht, wo sich die Schüler angesteckt haben. Das Ergebnis: „Die Infektionen erfolgten ausschließlich im Umfeld beziehungsweise Freizeitbereich der Betroffenen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises.

Während des Unterrichts in den Schulen wurde das Coronavirus demnach in Teltow-Fläming nicht verbreitet. Die Jugendlichen werden derzeit im Wechsel zwischen Präsenz und Home-Schooling unterrichtet. Zudem gilt in den Schulen eine strenge Testpflicht.

Insgesamt habe sich die Infektionslage in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis aber beruhigt, heißt es vom Kreis. „Im Bereich Kita konnten einige Einrichtungen aus der Quarantäne entlassen werden“, berichtet die Verwaltung. In den vergangenen Wochen waren allein im Kitabereich mehrere Hundert Quarantänen ausgesprochen worden. Das Gesundheitsamt hatte in einigen Einrichtungen Massentests angeordnet.

Von Coronafällen betroffen sind nun noch zehn Kitas in Teltow-Fläming, in denen 16 Personen noch aktiv mit dem Virus infiziert sind. Die Kreisverwaltung berichtet, dass es sich bei allen Betroffenen um Beschäftigte handelt. Kinder sind derzeit also nicht für die Übertragung des Coronavirus in den Kitas verantwortlich.

Nur noch ein Pflegeheim betroffen

In Alten- und Pflegeheimen im Landkreis hat sich das Infektionsgeschehen ebenfalls beruhigt. Der Landkreis berichtet aktuell noch von einem Ausbruch in einer Einrichtung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming hat sich am Montag im Vergleich zum Wochenende nicht verändert. Der Wert liegt aktuell bei 86,5. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag sechs neue Coronafälle im Landkreis. Die Zahl der Infizierten ist damit auf 6.590 gestiegen. Todesfälle kamen am Montag nicht hinzu.

Von Victoria Barnack