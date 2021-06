Teltow-Fläming

Keine neuen Coronafälle: Diese gute Nachricht kann der Landkreis auch am Dienstag vermelden. Schon am Montag gab es in Teltow-Fläming keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist inzwischen auf einen Tiefstand von nur 2,4 gesunken.

Aufgrund der entspannten Infektionslage hat man sich im Kreishaus dazu entschieden, dass sich der Krisenstab vorerst nicht mehr trifft. Erst wenn sich die Situation wieder verschärft, werden erneut wöchentliche Sitzungen anberaumt.

Der Corona-Krisenstab des Landkreis war mit dem Beginn der Pandemie im März 2020 gebildet worden. Leiterin war Teltow-Flämings Amtstierärztin und Katastrophenschützerin Silke Neuling. Zu dem Gremium gehörten auch externe Experten wie Chefärzte, Führungskräfte von Rettungsdienst, Polizei und der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming.

Lesen Sie auch: Ein Jahr Corona in TF: Die Chefin des Krisenstabs im MAZ-Interview

Zuletzt hatte sich der Krisenstab noch in 14-tägigen Rhythmus getroffen. „Bei Bedarf fahren wir sofort wieder hoch“, betont Chefin Silke Neuling. Sie warnt davor, die sinkende Inzidenz auf die leichte Schulter zu nehmen. „Diese Entwicklung ist sehr erfreulich“, sagt sie, „aber es gibt keinen Grund, so zu tun, als gäbe es das Virus nicht mehr. Es ist nach wie vor im Umlauf, es gibt Mutationen, weitere werden sich entwickeln.“

Mahnender Blick nach Großbritannien

Neuling verweist auf andere Länder, die die zwischenzeitliche Unbeschwertheit nun teuer bezahlen. „Wie schnell sich eine positive Entwicklung wieder umkehren kann, sieht man gerade in Großbritannien“, erklärt sie. „Dort waren die Inzidenzen erst sehr niedrig und liegen jetzt schon wieder über 80. Vorsicht bleibt also auch in diesem Fall die sprichwörtliche Mutter der Porzellankiste.“

Neben dem Krisenstab wird auch die Arbeit an der Corona-Informations-Hotline des Landkreises jetzt zurückgefahren. Die Nutzung sei stark rückläufig, berichtet die Verwaltung. Seit Mitte Mai hätten sich an den Wochenenden nur noch vereinzelt Ratsuchende per Telefon gemeldet. Das Corona-Bürgertelefon (03371/608 66 66) wird deshalb ab Juli nur noch an den Wochentagen besetzt sein.

Von Victoria Barnack