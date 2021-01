Teltow-Fläming

Die Kitas in Teltow-Fläming bleiben offen. Das hat Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) am Mittwoch entschieden. Zuvor hatte sie sich mit den Bürgermeistern dazu beraten. „Derzeit sind einzelne Fälle in Kitas keine Treiber des Infektionsgeschehens im Landkreis“, erklärt Sozialdezernentin Kirsten Gurske. Deshalb würde man aktuell keinen Anlass sehen, auf Notbetreuung umzustellen oder die Kitas in anderer Form einzuschränken.

Vielerorts zeigen sich die Bürgermeister erleichtert. „Ich persönlich begrüße diese Entscheidung ausdrücklich“, erklärt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). „Ich hätte mir das gleiche Vorgehen für die Grundschulen gewünscht“, sagt er. Scheddin fordert Maßnahmen, die auf das aktuelle Infektionsgeschehen vor Ort passen. Man müsse genau hinschauen, wo hohe Zahlen von Neuinfektionen herkommen. „Da es offensichtlich nicht die Kinder, die Schulen und Kindergärten sind, sollten die Bildungseinrichtungen unter Einhaltung der Hygieneregeln geöffnet werden“, erklärt Scheddin.

Dieser Meinung schließt sich auch David Kaluza (parteilos) an. „ Homeschooling ist nur eine schlechte Alternative“, sagt der Dahmer Amtsdirektor. Eltern könnten die Aufgaben der Lehrer nicht 1:1 erfüllen. Den Kindern drohten dadurch nicht nur Rückstände beim Lernen selbst sondern auch in psychischer Hinsicht und bei der sozialen Entwicklung. Das Land hatte entschieden, dass bis auf die Abschlussklassen und Förderschulen vorerst alle Schüler bis zum 22. Januar zu Hause bleiben müssen.

Kaluza : Schließung würde Eltern noch mehr belasten

Die Kitas offen zu lassen, findet Kaluza „vollkommen in Ordnung“. Der Amtsdirektor aus dem Süden des Landkreises hat dabei auch die berufstätigen Eltern im Blick. „Mit der Schließung von Kitas würde die Belastung gerade für sie noch einmal größer“, erläutert er. „Einige müssten die Kinder zur Betreuung dann eventuell zu den Großeltern geben, was im Moment ja auch nicht unbedingt sein sollte.“

Die Entscheidung über Kita-Schließungen den Städten und Gemeinden zu überlassen – auch das stand zwischenzeitlich zur Debatte – hält Kaluza für wenig sinnvoll. „Wir bekommen lediglich die täglichen Infektionszahlen, ohne sie einer bestimmten Gruppe oder Einrichtung zuordnen zu können“, sagt er.

Luckenwalde : Bürgermeisterin von Infektionszahlen beunruhigt

Ähnlich sieht das auch Luckenwaldes Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD). „Der Landkreis schätzt derzeit ein, dass die Verbreitung der Infektion nur marginal in Kitas stattfindet. Zu dieser Erkenntnis kommt er in Auswertung der nur seiner Behörde bekannten Krankheitsfälle und ihrer Ansteckungsvorgeschichte“, erklärt sie. „Dem kann ich nichts Fundiertes entgegensetzen.“ Denn auf städtischer Ebene würde man lediglich die Tageszahlen erfahren. Die, so berichtet die Bürgermeisterin weiter, würden allerdings für Luckenwalde eine zunehmende Tendenz aufweisen – eine Entwicklung, die Herzog-von der Heide beunruhigt.

Die Entscheidung vom Mittwoch heißt nun aber nicht, dass alle Kitas in Teltow-Fläming automatisch bis zum Ende des Lockdowns immer offen bleiben. In Einzelfällen und in Abstimmung mit den Trägern können Einrichtungen, in denen Coronafälle auftreten, trotzdem geschlossen werden. Wenn die Infektionszahlen zudem landkreisweit noch höher werden, müsste die Lage wohl neu bewertet werden.

Auch dann möchten viele Bürgermeister allerdings, dass die jeweilige Situation in der einzelnen Stadt oder Gemeinde betrachtet wird. „Sollten Kitaschließungen als taugliches Mittel zur Eindämmung der Coronaverbreitung vom Landkreis in Betracht gezogen werden“, sagt Luckenwaldes Bürgermeisterin dazu, „hielte ich eine Differenzierung zwischen den stark und den weniger belasteten Kommunen für ratsam. Um auf Schwankungen reagieren zu können, müsste die zu erlassende Allgemeinverfügung regelmäßig angepasst werden.“

Am Dienstag war die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming zum ersten Mal im Januar 2021 über die Marke von 300 geklettert. Damit ist der Landkreis laut Brandenburgischer Eindämmungsverordnung zu noch strengeren Schutzmaßnahmen verpflichtet. Deshalb war eine Diskussion um die Kita-Schließungen überhaupt erst aufgekommen.

So viele Corona-Tote wie noch nie in 24 Stunden

Während Landrätin, Bürgermeister und Amtsdirektor am Mittwochvormittag über die im Raum stehenden Maßnahmen beraten haben, ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis noch einmal angestiegen. Sie liegt nun bei 331,2 und hat damit einen nie dagewesenen Höchststand erreicht. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch insgesamt 109 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Hinzu kamen außerdem sieben Corona-Todesfälle in Teltow-Fläming – so viele wie noch nie an einem einzelnen Tag. Damit sind mittlerweile 74 Menschen im Landkreis an beziehungsweise mit dem Virus gestorben. Zudem liegen derzeit sechs Covid-Erkrankte auf den Intensivstationen in Luckenwalde und Ludwigsfelde. Vier von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

