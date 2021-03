Teltow-Fläming

In Friseursalons und Gartencentern freuen sich die Menschen in Teltow-Fläming seit Montag über die ersten Corona-Lockerungen. Doch wie geht es weiter? Auch im Krisenstab macht man sich darüber Gedanken. Denn mit der Verkündung der Lockerungen hat das Land Brandenburg in der vergangenen Woche auch weitere Kriterien für die nächsten Schritte genannt. R-Wert, Impffortschritt und andere Aspekte sollen in Zukunft bedacht werden. Doch einige dieser Werte werden für den Landkreis gar nicht erfasst.

Keine Zahlen zum Impffortschritt

Auf MAZ-Anfrage bestätigt die Kreisverwaltung beispielsweise, dass noch immer keine Daten zur Anzahl der geimpften Menschen aus Teltow-Fläming vorliegen. Diese werden nur auf Landesebene erfasst. „Hier würde sich das Gesundheitsamt ebenfalls eine tägliche Meldung zu den durchgeführten Impfungen wünschen“, heißt es in der Antwort aus dem Kreishaus.

R-Wert auf Kreisebene nicht aussagekräftig

Auch der R-Wert wird nicht explizit für Teltow-Fläming errechnet. Diese Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Der R-Wert wird nur für ganz Deutschland angegeben. „Auf Landkreisebene ist dies aufgrund der geringen Fallzahlen nicht sinnvoll und aussagekräftig“, erklärt der Landkreis. „Eine Berechnung auf Landesebene wäre sicherlich zielführender.“

Weil einzelne Faktoren für Teltow-Fläming also fehlen, geht der Krisenstab einen anderen Weg: Täglich wird ein Corona-Lagebericht erstellt. „Es ist sinnvoll, die Inzidenz nicht als einzigen Entscheidungsparameter heranzuziehen, weil zum Beispiel ein eingrenzbares Ausbruchsgeschehen in einer Einrichtung die Inzidenz für eine Kommune nach oben schnellen lässt, ohne dass außerhalb dieser Einrichtung zusätzliche Maßnahmen erforderlich wären“, erklärt die Verwaltung. So hat zum Beispiel die Stadt Dahme aktuell eine hohe Inzidenz, ohne dass außerhalb dieser Einrichtung zusätzliche Maßnahmen erforderlich wären.

Inzidenz steigt auf 60,6

„Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Infektionszahlen und je höher die Impfquote und das Testangebot ausfallen, desto mehr Lockerungen können umgesetzt werden“, so der Kreis.

In den täglichen Lagebericht fließt unter anderen auch ein, wie sehr das Gesundheitswesen vor Ort – Krankenhäuser, Intensivstationen, das Gesundheitsamt – aktuell belastet ist. Täglich wird auch die Zahl der nachgewiesenen Mutationsfälle erfasst. Zudem bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz ein Faktor. Am Montag ist sie in Teltow-Fläming auf 60,6 gestiegen.

Von Victoria Barnack