Teltow-Fläming

Über den Jahreswechsel ist die Corona-Inzidenz in Teltow-Fläming leicht gestiegen. Sie liegt aktuell bei 403,4. Insgesamt wurden 251 Neuinfektionen gemeldet. Die meisten davon am Silvestertag mit 116. An Neujahr kamen 49 neue Coronafälle hinzu; am 2. Januar waren es 86.

Lesen Sie auch Alle tagesaktuellen Corona-Zahlen und weitere Infos aus Teltow-Fläming finden Sie hier

Wie aussagekräftig diese Zahlen sind, können die Experten im Corona-Krisenstab des Landkreises derzeit nicht sicher sagen. „Das Gesundheitsamt meldet die Zahlen tagaktuell an das Land und das Robert Koch-Institut“, heißt es auf MAZ-Anfrage aus der Kreisverwaltung. „Da zwischen den Feiertagen viele Arztpraxen und Teststellen nur eingeschränkt geöffnet haben oder geschlossen sind, wird vermutlich weniger häufig getestet. Das lässt den Rückschluss zu, dass die Zahl der Infektionsfälle in Wirklichkeit höher ist.“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kurz vor Jahresende erklärt, dass die tatsächliche Inzidenz in Deutschland wohl zwei- bis dreimal höher sei als die gemeldeten Zahlen.

Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz stützt diese Annahme. Über die Feiertage und den Jahreswechsel hat sich der Wert fast halbiert. Vor Weihnachten betrug er über 600. Zwischenzeitlich lag er nun mehrere Tage konstant unter 400. Am niedrigsten war die Inzidenz am 29. Dezember mit 368. So gering war sie zuletzt vor sieben Wochen, als die Omikron-Variante Deutschland noch nicht erreicht hatte.

„Im Januar 2022 rechnet das Gesundheitsamt von Teltow-Fläming wieder mit einem zeitlich verzögerten Anwachsen – einer neuen Welle – der Coronavirus-Infektionen und damit der Sieben-Tage-Inzidenz“, heißt es aus dem Kreishaus. So war es auch über den Jahreswechsel 2020/21. Die Inzidenz halbierte sich über die Feiertage von 308 auf 148 am Silvestertag. Bis zum 15. Januar stieg sie dann auf einen neuen Höchstwert von 330.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auch werden zeitlich verschoben die Anzahl der Krankenhauseinweisungen wieder steigen“, so die Verwaltung. Derzeit müssen vier von zehn Patienten auf den Intensivstationen in Teltow-Fläming wegen einer Covid-Erkrankung behandelt werden. Das entsprich 30 Prozent aller zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Kreis. Ob weitere Corona-Erkrankte aus Teltow-Fläming in anderen Krankenhäusern liegen, wird nicht statistisch erfasst.

Von Victoria Barnack