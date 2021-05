Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Teltow-Fläming bei 88,8 – und damit seit fünf Tagen in Folge unter 100. Bis es tatsächlich Lockerungen gibt, müssen sich die Menschen in der Region aber noch gedulden, im besten Fall nur noch zwei Tage lang. Denn bleibt die Inzidenz bis einschließlich Freitag unter der kritischen 100er-Grenze, wird die Notbremse in Teltow-Fläming gelöst. Die Lockerungen könnten dann ab der Nacht zu Sonntag gelten. Das bestätigte der Landkreis in dieser Woche auf MAZ-Anfrage.

Maßgeblich für die Zählung sind ausschließlich Werktage, berichtet die Kreisverwaltung. „Der erste Tag unter dem Sieben-Tages-Inzidenz-Schwellenwert von 100 seit der Geltungsdauer der bundesweit einheitlichen Schutzmaßnahmen in Teltow-Fläming war der 1. Mai, ein Feiertag“, heißt es in der Erläuterung des Kreises. „Dieser Feiertag und der folgende Sonntag wird bei der ,Werktagszählung’ nicht mitgezählt. Das heißt, der erste zu zählende (Werk-)Tag mit einer Inzidenz unter 100 war der Montag.“

Lockerungen ab Sonntag 0 Uhr

Inzwischen ist klar, dass der Wert auch am Dienstag und Mittwoch unter dieser Grenze geblieben ist. „Wenn bis einschließlich Freitag die Sieben-Tages-Inzidenz in Teltow-Fläming unter 100 bleibt“, erklärt die Kreisverwaltung weiter, „dann werden die Einschränkungen der Bundes-Notbremse am Sonntag, 0.00 Uhr, nicht mehr gelten.“

Mit der Notbremse treten aber nicht alle Corona-Regeln automatisch außer Kraft. Vorerst gilt dann die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg wieder. Sie sieht auch bei einem Inzidenzwert von unter 100 strenge Maßnahmen vor. Die nächtliche Ausgangssperre gehört zwar nicht mehr dazu, aber Kontaktbeschränkungen. Erlaubt wären dann wieder private Treffen mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre nicht einberechnet. Derzeit sind Treffen nur mit einer haushaltsfremden Person erlaubt.

Perspektive für den Einzelhandel

Eine deutliche Lockerung würde für den Einzelhandel gelten. Geschäfte dürften wieder generell öffnen. Termine und ein negativer Coronatest wären nicht mehr nötig, jedoch bleibt das Tragen einer medizinischen Maske auch ohne Notbremse Pflicht. Unter Auflagen dürften dann auch wieder Museen, Bibliotheken und alle Bereiche in Tierparks öffnen. Wohingegen für Theater, Kinos und Konzerthäuser auch bei einer Inzidenz unter 100 noch keine Öffnungsperspektive in Sicht ist.

Neben der Landesverordnung kann der Kreis per Allgemeinverfügung zudem weitere Regeln aufstellen. Teltow-Fläming hatte davon in der Vergangenheit zum Beispiel in Form einer Maskenpflicht an öffentlichen Orten Gebrauch gemacht.

Von Victoria Barnack