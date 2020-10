Luckenwalde

Der Landkreis Teltow-Fläming hat die Veröffentlichung der Corona-Infektionszahlen zum 23. Oktober umgestellt. Sie erscheinen ab sofort erst dann, wenn sie auch in die Statistik des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) eingeflossen sind, also etwa mit einem halben Tag Verzögerung zur bisherigen Praxis. Der Grund: In den letzten Tagen hat es immer wieder Irritationen gegeben, weil die Meldungen des Gesundheitsamtes Teltow-Fläming zeitlich denen des Landes voraus waren. Entscheidend für die Verschärfung der Corona-Regeln bei Überschreitung der Inzidenzwerte sind aber die Zahlen des LAVG, teilt der Landkreis mit.

Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten. Quelle: Elinor Wenke

Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming mit Stand vom 23. Oktober unverändert bei 43,1 – genau wie am Vortag. 111 Menschen sind aktuell infiziert, die meisten in Blankenfelde-Mahlow, Nuthe-Urstromtal und Luckenwalde.

Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht

Der Landkreis hat inzwischen eine Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erlassen. Diese schreibt eine Maskenpflicht an allen Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Schienenersatzverkehrs sowie an allen Plätzen fest, die zu Marktzwecken genutzt werden.

Formulare zum Anmelden von Feiern

Mit den verschärften Corona-Regeln besteht bei Privatfeiern eine Anzeigepflicht. Alle privaten Feiern mit mehr als sechs Personen außerhalb des eigenen Haushaltes müssen drei Werktage vorher beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Dazu hat der Landkreis Meldeformulare erstellt, die unter www.teltow-flaeming.de/Corona im Bereich Formulare zu finden sind.

Kita „Burg“ geschlossen

Die Luckenwalder Kita „Burg“, in der bei einer Person eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, bleibt bis einschließlich Montag, dem 26. Oktober, dicht. „Ob die Kita darüber hinaus geschlossen bleibt, können wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt erst am selben Tag bekannt geben“, teilt die Volkssolidarität als Träger mit.

Die Luckenwalder Kita „Burg“ bleibt bis einschließlich 26. Oktober geschlossen. Quelle: Elinor Wenke

Aus der Kita „Storchennest“ Klein Schulzendorf wurden 24 Kinder und Beschäftigte unter Quarantäne gestellt und getestet. Die Ergebnisse der Tests liegen noch nicht vor. Zum Infektionsgeschehen in einer Pflegeeinrichtung, bei der 15 Personen betroffen sind, gibt es laut Landkreis bislang keine neuen Erkenntnisse.

Von Elinor Wenke