Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming ist am Dienstag unter den kritischen Wert von 100 gefallen. Sie liegt nun bei 94,7. Doch die am Montag verschärfte Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen bleibt weiterhin bestehen. Das teilte der Landkreis auf MAZ-Anfrage mit.

Hier gilt die strenge Maskenpflicht:

Weil die Inzidenz zuletzt mehrere Tage am Stück über 100 lag, hatte der Landkreis zu Wochenbeginn strengere Maßnahmen erlassen. Seitdem gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske an zahlreichen öffentlichen Plätzen, unter anderem auf den Marktplätzen in Jüterbog, Zossen und Trebbin, im Strandbad Rangsdorf, auf dem Areal am Löwendorfer Aussichtsturm sowie an dem bei Touristen beliebten Bohlensteg in Blankensee. In Ludwigsfelde gilt die Regel unter anderem in etlichen Zugangsbereichen zu Schulen, auf dem Gehweg in der Potsdamer Straße, am Bahnhof und in mehren Spiel- und Sportparks. In Luckenwalde sind unter anderem der Stadtpark, der Ehrenhain, der Nuthepark und das Gaswerksgelände sowie das Parkhaus und der Vorplatz vom Kreishaus betroffen.

„Die Allgemeinverfügung gilt bis auf Widerruf“, erklärt Krisenstabsleiterin Silke Neuling nun. „Der Krisenstab des Landkreises entscheidet abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens über eine Aufhebung. Dazu muss die Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage hinweg stabil unter 100 liegen.“ Die Plätze wurden mit den Städten und Gemeinden abgestimmt und ausgewählt, weil sich dort erfahrungsgemäß besonders viele Menschen gleichzeitig aufhalten.

Vorerst keine weiteren Verschärfungen

Von einer weiteren Verschärfung der Coronaregeln will Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) vorerst absehen. Kitas und Schulen sollen unter den aktuellen Auflagen geöffnet bleiben. Denn es sei derzeit kein Zusammenhang zum Infektionsgeschehen erkennbar. Das Gleiche gilt für den Einzelhandel, weil die Lockerungen in diesem Bereich erst vor einer Woche eingeführt wurden. Auch einen 15-Kilometer-Bewegungsradius wird es vorerst nicht wieder geben. Der Krisenstab will die Bewegungsfreiheit aller Bürger nicht einschränken. Auch weil man weiß, dass die aktuell hohen Infektionszahlen mit Corona-Ausbrüchen in einzelnen Einrichtungen zu tun haben.

Von Victoria Barnack