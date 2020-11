Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming wollen Kreis, Städte, Gemeinden und Polizei bald enger zusammenarbeiten, um die Corona-Regeln besser kontrollieren zu können. Das geht aus einer Antwort der Kreisverwaltung auf eine MAZ-Anfrage hervor. Darin heißt es: „Bereits im Vorfeld der Allgemeinverfügung des Landkreises sind mit den Kommunen Orte und Plätze besprochen worden, wo aktuell beispielsweise das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zur Pflicht gestellt wurde, wie Marktplätze, Bahnhöfe und Bushaltestellen. Kommunen sind auch selbst über ihre Ordnungsämter, wie in Ludwigsfelde, auf Kontrollgängen unterwegs.

Von allen werden aber auch begrenzte und fehlende Personalressourcen thematisiert. „Deshalb macht es Sinn, die Kräfte vom Landkreis, den Kommunen und der Polizei zu bündeln und an den Brennpunkten präsent zu sein. An diesem Projekt arbeiten wir gegenwärtig“, heißt es weiter. In Teltow-Fläming gilt die Maskenpflicht seit knapp zwei Wochen auch auf Plätzen unter freiem Himmel, an dem sich viele Menschen begegnen, aber der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Der Landkreis selbst hat aktuell zwölf Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen im Einsatz, um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Sie sind im Auftrag des Gesundheitsamtes unterwegs. Die Behörde ist als Fachaufsicht unter anderem dafür zuständig, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern stichprobenartig zu kontrollieren. Von den Städten und Gemeinden erhofft sich der Kreis aber in anderer Hinsicht Unterstützung – nämlich bei den Kontrollen auf Marktplätzen, Bahnhöfen und an Bushaltestellen. In kleinen Gemeinden sieht der Kreis derzeit keinen akuten Handlungsbedarf für Corona-Streifen.

Während sich die Verwaltung um mehr Kontrollen bemüht, steigen die Fallzahlen im Landkreis weiter an. Am Montag wurde mit zehn Neuinfektionen auch ein neuer Höchstwert der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Sie liegt nun erstmals bei über 100. Derzeit sind 234 Menschen in TF akut mit dem Coronavirus infiziert. Gleichzeitig meldete der Landkreis erneut einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die verstorbene Person kam aus Luckenwalde. Es ist der 15. Einwohner von Teltow-Fläming, der an oder mit dem Coronavirus verstorben ist. Derzeit müssen zwei Corona-Patienten in TF beatmet werden.

Von Victoria Barnack