Teltow-Fläming

Die Nachfrage nach Schutzimpfungen gegen das Coronavirus ist in Teltow-Fläming so gering wie seit Wochen nicht mehr. Der Landkreis berichtet seit über einem Monat, dass immer weniger Menschen die verschiedenen Angebote nutzen. Nun ist klar, dass auch der neue Totimpfstoff von Novavax an dieser Entwicklung nichts ändern konnte: Er wurde in den Impfstellen des Landkreises bisher nur 26 Mal verabreicht.

Insgesamt haben sich seit Anfang Dezember mehr als 21.000 Menschen in Teltow-Fläming impfen lassen. Der Landkreis hatte dafür das Impfzentrum in Luckenwalde in der Fläminghalle wieder aufgebaut und das Angebot im Ludwigsfelder Krankenhaus gemeinsam mit dem DRK ausgeweitet sowie einen Impfbus eingerichtet. Letzterer wird nun vorerst wieder ausschließlich in seiner ursprünglichen Funktion als Bürgerbus unterwegs sein, berichtet die Verwaltung. Die gesunkene Impfnachfrage rechtfertigte den aufwendigen Einsatz als Impfbus nicht mehr. An den beiden festen Standorten in Luckenwalde und Ludwigsfelde wurden die Öffnungszeiten bereits in den Vorwochen verringert.

Inzidenz in TF unverändert bei 1.360,5

Das geringe Interesse an den Schutzimpfungen liegt wohl auch daran, dass sich seit Jahresbeginn so viele Menschen aus Teltow-Fläming wie nie zuvor mit dem Coronavirus angesteckt haben und damit drei Monate lang den Status als Genesene genießen. Laut den offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es im gesamten Landkreis seit Beginn der Pandemie 40.865 Infektionen. Davon traten allein 2.334 in der vergangenen Woche auf.

Am Montag wurden – wie bereits in der Vorwoche – keine neuen Fälle gemeldet. Bundesweit müssen die Landkreise inzwischen sonntags nicht mehr an das RKI melden, sodass die Statistik immer montags unverändert bleibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming war am Wochenende leicht gesunken und liegt bei 1.360,5.

Fast 3.900 akute Coronafälle in TF

Aktuell gelten fast 3.900 Einwohnerinnen und Einwohner als akut infiziert. Die meisten von ihnen haben milde Verläufe. Nur wenige Fälle müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Derzeit liegen zwei Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Ludwigsfelde und Luckenwalde. Sie belegen 20 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten. Ob weitere Coronafälle aus TF in anderen Kliniken versorgt werden, wird nicht statistisch erfasst.

Von Victoria Barnack