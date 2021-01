Teltow-Fläming

Die Zahl der Menschen in Teltow-Fläming, die akut mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in den vergangenen Tagen leicht gesunken. Laut den Angaben des Gesundheitsamtes vom Donnerstag sind derzeit 995 Einwohner angesteckt. Das sind deutlich weniger als zum Beginn dieser und dem Ende der vergangenen Woche. Die Zahl der akut infizierten Menschen betrug zeitweise über 1.100.

Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt jedoch weitere 59 neuegemeldet. Das sind elf mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Trotzdem liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun deutlich niedriger. Sie beträgt aktuell 222,4. Am Donnerstag der vergangenen Woche lag sie bei 314. Nun ist dieinzwischen seit fünf Tagen in Folge unter 300. Von dem von Bundeskanzlerin) zum Ziel gemachten Wert von unter 50 istaber noch immer weit entfernt. Zum Vergleich: Als der Lockdown am 2. November begann, hatte der Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von lediglich 81.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt neben den neuen Coronafällen auch ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in Teltow-Fläming auf 92 angestiegen. Am Mittwoch waren vier Todesfälle gemeldet worden. Die Sterblichkeitsrate im Landkreis ist in der vergangenen Woche noch einmal angestiegen. Sie liegt nun bei 2,27. Das heißt, dass 2,27 Prozent aller Infizierten in Teltow-Fläming an beziehungsweise mit dem Coronavirus sterben.

In den einzelnen Städten und Gemeinden spiegelt sich diese Rate ganz unterschiedlich wider. Die meistenhatzu beklagen. 27 Einwohner sind im Laufe einergestorben. Die Sterberate liegt inbei 3,37 Prozent. Am höchsten ist sie in der Gemeinde Am. Allein seit dem 8. Januar wurden zwölf Todesopfer in Verbindung mit demgemeldet. 7,18 Prozent allerin der Gemeinde sind bisher an oder mit der Infektion gestorben. Doch es gibt auch noch mehrere ländliche Gemeinden wie Niedererund, die bisher keine Einwohner durch dasverloren haben. Landesweit beträgt die Sterblichkeitsrate derzeit 3,16.

Von Victoria Barnack