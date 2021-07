Teltow-Fläming

Die Corona-Situation in Teltow-Fläming entspannt sich weiter. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag den fünften Tag in Folge für den Landkreis keine neue Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1,2 (Vortag 1,8). Seit Beginn der Pandemie haben sich 6.889 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 209.

Ansprechpartner am Telefon

Wegen des geringen Infektionsgeschehens arbeitet der Krisenstab der Kreisverwaltung nur noch im Stand-by-Modus – das Bürgertelefon wurde abgeschaltet. Im Gesundheitsamt sind Ansprechpartner zum Thema Corona wochentags von 8 bis 15 Uhr unter Telefon 0 33 71/608 38 01 erreichbar; Infektionsmeldungen: 0 33 71/608 61 00. eli

Von Elinor Wenke