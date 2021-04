Teltow-Fläming

Die Notbremse wird in Teltow-Fläming um eine weitere Woche verlängert. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Die strengen Corona-Regeln bleiben deshalb mindestens bis zum Dienstag, dem 13. April, bestehen. „Grund dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am zehnten bis zwölften Tag der Notbremse nicht unter 100 lag“, heißt es in der Pressemitteilung des Kreises. Am Dienstag betrug dieser kritische Wert 135,9. Am Vortag war die Inzidenz mit 155,9 noch höher.

Am Dienstag wurden fünf neue Coronafälle aus Teltow-Fläming gemeldet. Die Zahl der infizierten Einwohner ist damit auf 5.660 gestiegen. Ob die aktuellen Meldungen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen im Landkreis entsprechen, ist nicht klar. Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt zu seiner täglich aktualisierten Karte: „Rund um die Osterfeiertage ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.“

Trotz vermeintlich geringerer Infektionszahlen müssen die Menschen in Teltow-Fläming eine weitere Woche mit strengen Coronaregeln leben. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt über 100. Zu der regionalen Notbremse, die im Landkreis seit dem 24. März gilt, zählen mehrere Einschränkungen: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet. Dasselbe gilt auch für private Feiern und sonstige Zusammenkünfte sowie Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter. Diese Regel war über die Ostertage gelockert worden. Zu der Notbremse zählt nach wie vor auch die Schließung des Einzelhandels im Landkreis.

Ob die strengen Regeln in einer Woche aufgehoben werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Dafür müsste die Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 135,9 deutlich sinken und drei Tage in Folge unter 100 bleiben. Der Landkreis entscheidet darüber frühestens Ende dieser Woche. „Sollte am 9., 10. und 11. April die Inzidenz weiterhin über 100 liegen, wird die Notbremse um eine weitere Woche verlängert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Von Victoria Barnack