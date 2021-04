Teltow-Fläming

Die Menschen in Teltow-Fläming müssen eine weitere Woche mit der regionalen Notbremse leben. Denn die Infektionszahlen bleiben hoch. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 131,2 in Teltow-Fläming. Das ist etwas höher als am Vortag (127,6). Weil die Inzidenz seit Tagen über 100 liegt, hat der Landkreis die Notbremse am Dienstag um eine weitere Woche verlängert. Sie gilt nun vorerst bis einschließlich 20. April.

Zu den strengen Regeln der Notbremse zählen nach wie vor Kontaktbeschränkungen. Treffen im Freien, private Feiern und Sport an der frischen Luft sind also weiterhin nur allein, mit Personen aus dem eigenen Haushalt und maximal einer weiteren Person erlaubt. Auch die Schließung zahlreicher Läden im Einzelhandel bleibt.

Diese Läden sind noch offen:

Zu den wenigen Ausnahmen, die geöffnet sein dürfen, zählen Baumärkte, Bankfilialen, Blumenläden, Lebensmittel- und Getränkeläden, Tankstellen, Optiker und Werkstätten für Autos und Fahrräder. Auch körpernahe Dienstleistungen wie beim Friseur sind weiterhin unter Auflagen erlaubt. Hingegen müssen Museen, Bibliotheken, Galerien und ähnliche Einrichtungen geschlossen bleiben.

Lesen Sie auch: Notbremse in Potsdam-Mittelmark aufgehoben

Die regionale Notbremse gilt in Teltow-Fläming seit dem 24. März. Ob sie in der kommenden Woche abermals verlängert wird, hängt maßgeblich vom Infektionsgeschehen im Landkreis ab. Die Verwaltung erklärt, dass die Inzidenzwerte von Freitag bis Sonntag entscheidend sein werden.

Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut zwölf neue Coronafälle in Teltow-Fläming. Damit ist die Zahl der infizierten Menschen im Landkreis auf 5.885 gestiegen. Von ihnen gelten rund 5.200 bereits als genesen. Der Landkreis geht derzeit davon aus, dass etwa 470 Menschen in Teltow-Fläming akut infiziert sind. Bei jedem zweiten Positiv-Befund spielt inzwischen eine der besorgniserregenden Mutationsarten eine Rolle. In Teltow-Fläming wurden bisher sowohl die britische als auch die südafrikanische Mutante nachgewiesen.

Des Weiteren hat sich am Dienstag die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht. Im Landkreis sind zwei weitere Corona-Tote zu beklagen. Damit ist die Zahl der Todesopfer in Teltow-Fläming auf 187 angestiegen.

Von Victoria Barnack