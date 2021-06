Teltow-Flämig

Das Infektionsgeschehen in Teltow-Fläming hat sich in dieser Woche weiter entspannt. Laut den Angaben des Gesundheitsamtes sind nur noch zwölf Menschen im ganzen Landkreis akut infiziert. Der Schwerpunkt liegt bei einem Corona-Ausbruch in einem Asylheim. Am Freitag wurde lediglich eine Neuinfektion aus Teltow-Fläming gemeldet. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal leicht gesunken. Sie liegt nun bei 12,4 (Vortag: 13,5).

„Diese Entwicklung ist sehr erfreulich, aber es gibt keinen Grund, so zu tun, als gäbe es das Virus nicht mehr“, erklärt Silke Neuling, die Leiterin des Corona-Krisenstabs des Landkreises. „Es ist nach wie vor im Umlauf, es gibt Mutationen, weitere werden sich entwickeln“, erläutert sie. „Wie schnell sich eine positive Entwicklung wieder umkehren kann, sieht man gerade in Großbritannien. Dort waren die Inzidenzen erst sehr niedrig und liegen jetzt schon wieder über 80. Vorsicht bleibt also auch in diesem Fall die sprichwörtliche Mutter der Porzellankiste.“

Insgesamt sind laut dem Robert-Koch-Institut bisher 6.880 Menschen aus Teltow-Fläming positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kreis nun berichtet, entfallen 1.062 von ihnen auf die Alpha-Variante, besser bekannt als britische Mutante. Nicht alle Infektionen wurden jedoch auf Mutationen untersucht. Bei weiteren sieben Infektionen im Landkreis wurde die Beta-Variante nachgewiesen, also die südafrikanische Mutation.

In dieser Woche kam kein Corona-Todesfall zur Statistik hinzu. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei insgesamt 208 Menschen.

Von Victoria Barnack