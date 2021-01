Teltow-Fläming

Vorsichtig optimistisch: Das ist derzeit die Grundstimmung im Corona-Krisenstab des Landkreises. Und das gleich aus mehreren Gründen: Die Eröffnung des Impfzentrums in Luckenwalde steht kurz bevor, Bundeswehrsoldaten unterstützen in Pflegeheimen beim Testen des Personals und die Infektionszahlen bleiben auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den vergangenen Wochen. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 19 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 99,4 und liegt damit nur leicht höher als am Donnerstag. Am Freitag der Vorwoche lag die Inzidenz bei 182.

Akut infiziert sind derzeit 824 Menschen in Teltow-Fläming. Das sind mehr als 100 weniger als zu Beginn der Woche. Die Zahl der Corona-Todesfälle ist am Freitag auf 104 angestiegen.

17 Einrichtungen mit Coronafällen

Noch immer sind zahlreiche Einrichtungen in Teltow-Fläming von Coronafällen betroffen. Die Kreisverwaltung berichtet am Freitag in einer Pressemitteilung: Es gibt bestätigte Einzel-Infektionsfälle in fünf Kindertagesstätten, einer Kindertagespflegestelle sowie einem Hort. Aus einer Kita wurden zwei Infektionen gemeldet. Sieben Senioren- und Pflegeeinrichtungen sind derzeit betroffen. Je einen Infektions- beziehungsweise Quarantänefall verzeichnen zwei Asylheime im Landkreis.

Bleibt die Inzidenz niedrig und treten in den Kitas nicht gehäuft Infektionen auf, können die Einrichtungen weiter geöffnet bleiben. Das stellt Sozialdezernentin Kirsten Gurske in Aussicht. „Wir haben größten Respekt vor der Arbeit, die gerade in der aktuellen Situation in den Einrichtungen der Kinderbetreuung geleistet wird“, sagt sie. „Selbstverständlich nehmen wir das dortige Infektionsgeschehen sehr ernst und wissen um die Sorgen des Personals und der Eltern. Deshalb haben wir uns als Landkreis wiederholt dafür eingesetzt, dass es bessere Testangebote und zeitnahe Impfmöglichkeiten geben soll.“

Auf Landesebene werde nun ein Testkonzept für Erzieher für die Monate Februar bis April erarbeitet. „Nach wie vor bitten wir darum, dass Kinder nach Möglichkeit zu Hause betreut werden, solange es die Infektionslage erfordert“, erklärt Gurske. „Eltern, die so zur Entlastung der Kitas beitragen, sollen von den Kita-Beiträgen entlastet werden.“

Von Victoria Barnack