Am Mittwoch sind die Coronazahlen in Teltow-Fläming erneut gestiegen. Es wurden mehr Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet als an jedem anderen Tag in den vergangenen zwei Wochen. Laut Robert-Koch-Institut waren es genau 604.

Zudem wurden am Mittwoch elf Corona-Todesfälle gemeldet. Das sind so viele wie an keinem anderen Tag seit Jahresbeginn. Der Landkreis erklärt dazu: „Bei den elf Todesmeldungen handelte es sich um Nachmeldungen aus den Monaten Januar und Februar 2022. Der letzte bekannte Todesfall in Teltow-Fläming war am 4. März 2022. Insgesamt besteht zwischen den elf Verstorbenen kein bekannter Zusammenhang.“

Mehrere Corona-Tote in Ludwigsfelde und Luckenwalde

Die Verstorbenen stammten aus verschiedenen Städten und Gemeinden in TF. Am stärksten betroffen ist Ludwigsfelde. Dort gab es zwei weitere Todesfälle, insgesamt sind es seit Beginn der Pandemie in der Stadt und den Ortsteilen nun 59. Ebenfalls zwei Corona-Tote wurden aus Luckenwalde gemeldet (insgesamt 39). Weitere Todesfälle gab es in den Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Am Mellensee, Niedergörsdorf sowie in den Städten Dahme, Baruth und Zossen. In ganz Teltow-Fläming sind seit dem Beginn der Pandemie vor genau zwei Jahren nun 291 Menschen an beziehungsweise mit einer Corona-Infektion gestorben.

Inzwischen hat die Omikron-Welle für eine deutlich gesunkene Sterberate und weniger schwere Verläufe gesorgt. Weit unter einem Prozent aller Infizierten im Landkreis sind im Verlauf der Infektion gestorben. Diese Rate lag zu Beginn der Pandemie zeitweise sogar über zehn Prozent.

Drei Coronafälle auf Intensivstationen in TF

Jetzt erkranken noch einige wenige Infizierte schwer. Laut dem bundesweiten Intensivregister müssen in Teltow-Fläming momentan drei Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden.

Wie stark die Krankenhäuser im Landkreis derzeit belastet sind, zeigt auch der ungewöhnliche Personaleinsatz. Wie die Kreisverwaltung bestätigte, werden pandemiebedingte Personalausfälle in den Kliniken aktuell von Bundeswehrsoldaten kompensiert. „Dort übernehmen sie nicht-medizinische Aufgaben“, erklärt der Kreis.

Von Victoria Barnack